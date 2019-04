Franz se poprvé od éry hrobů vrací do Edenu. Sparta hraje o jedinou trofej v sezoně

Sešívaní ho nepřijali a sparťané mu neodpustili. Kovaný sparťan František Straka vzbudil na obou stranách pražské barikády obrovské emoce, když během ročníku 2011/12 na část sezony převzal fotbalisty Slavie. Dnes se trenér poprvé od nevšedního angažmá do Edenu vrací, ve čtvrtfinále MOL Cupu povede Karvinou. Zatímco sešívaní míří k obhajobě trofeje a mistrovskému double, Sparta nastoupí v Teplicích s vědomím, že pohár je pro ni poslední nadějí něco v sezoně vyhrát.

Platil za sparťana, nad nějž většího není. A pak kývl Slavii. František Straka bral angažmá v táboře rivala jako trenérský džob. Jenže fanoušci běsnili.

Příznivci červenobílých během zápasů protestovali, přes noc pak na tréninkovém hřišti v Edenu dokonce pro kouče a členy tehdejšího vedení vykopali čtyři hroby a sbili k nim dřevěné kříže.

Straka si procházel peklem i ze strany sparťanů, kteří mu pro změnu pomalovali rodinný dům nadávkami a hanlivými hesly.

Poprvé po sedmi letech se impulsivní Franz do Vršovic vrací. Až průběh utkání ukáže, zda emoce po tak dlouhé době utichly.

Slavia je jasným favoritem

„Všichni se těšíme, pohárové jaro nehrajeme každý rok. Čeká nás ovšem moc těžký soupeř, vedoucí tým ligy. Slavia má široký kádr, ať nastoupí kdokoliv, budou neskutečně silní," avizuje Strakův asistent Marek Bielan.

Program čtvrtfinále MOL Cupu: Úterý 2. dubna: 17:00 Teplice - Sparta Praha, 19:20 Slavia Praha - Karviná. Středa 3. dubna: 18:00 Bohemians Praha 1905 - Olomouc, 18:00 Ostrava - Liberec.

Favorit chce dát zapomenout na sobotní plichtu s Libercem. „Někdy se stane, že se nevyhraje. Nějak bych se v remíze nepatlal. Myslím, že bychom se z ní měli hned teď v poháru oklepat a postoupit," velí slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Zapomenout na první jarní porážku

Pro Spartu je pohár soutěží číslo jedna. S Teplicemi na konci podzimu doma prohrála, v sobotu navíc před cestou na Stínadla padla v Mladé Boleslavi, což pro ni byla vůbec první letošní ztráta.

„Připravit se po první jarní porážce na důležitý duel v Teplicích je možná jednodušší, než se zdá. Když se hraje hned rychle další zápas, tak hráči nemají čas se v porážce v hlavách babrat a přemýšlet o nepovedeném utkání. Takhle je to pro nás asi lepší," věří letenský asistent Michal Horňák a žádá po týmu větší zodpovědnost a aktivitu.

Teplice neprodají kůži lacino

Trenér Zdeněk Ščasný se znovu poměří s bývalým kolegou Stanislavem Hejkalem, který mu dělal asistenta na severu Čech i na Letné. „Chceme Spartě zápas co nejvíce znepříjemnit, nasadíme to nejsilnější, co budeme mít k dispozici. Slibuji fanouškům, že neprodáme kůži lacino," ujišťuje kouč Teplic.

Ve středu pak trápící se Baník Ostrava bude hostit Liberec a rozjetá Olomouc nastoupí v Ďolíčku proti domácím Bohemians 1905.