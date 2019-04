Pohárové drama dovedl k rozstřelu mladík bez nervů. Jak já se jen na penalty těšil, šokoval devatenáctiletý Drchal

„Nepamatuji si takové drama. Natož podobné nervy," vydechl letenský kouč Zdeněk Ščasný, když po neskutečných zvratech rozřešil čtvrtfinálovou partii MOL Cupu ve prospěch jeho týmu penaltový rozstřel a vydařená pátá rána neomylného exekutora Kangy.

Štěstí bylo vrtkavé, uznal Diviš

„Obrovské návaly," snad ani nedýchal kouč Severočechů Stanislav Hejkal, jehož svěřenci nejdřív odvrátili vyřazení Jeřábkovým gólem v čase, který už sudí Orel přidával po naplnění devadesáti minut navrch, aby pak za podobné situace a obdobných sekundách hraných nad plán o výhru nad Spartou přišli.

Zdeněk Ščasný, Adam Kotalík a Tomáš Rosický během utkání čtvrtfinále Mol Cupu v Teplicích.

Vlastimil Vacek, Právo

„Teď to bolí. A moc. Ale vypadli jsme s hlavou nahoře," nemínil vinit žádného ze svých hráčů, že snad při hektickém náporu Pražanů v nastaveném čase neodkopl balon někam na tribunu, neposbíral pár vteřin a neuhájil výhru, kterou už jeho tým svíral v rukou.

„A přitom opravdu stačilo balón odpálit. Kluci se ale snažili řešit situaci fotbalově, za což nás Sparta ztrestala," litoval teplický gólman Jakub Diviš promarněné postupové šance.

„Bylo to o štěstí. My ho měli v nastavení první půle, Sparta naopak v posledních vteřinách utkání," snažil se zůstat nad věcí, i když inkasovaný gól po sto dvaceti vyčerpávajících minutách samozřejmě moc a moc mrzel. Jeho, spoluhráče zrovna tak.

„Vždyť kdyby Jindráček zvýšil ve velké šanci na 3:1, Sparta by se už nezvedla," připomínal teplický kouč Hejkal klíčový moment prodloužení.

Teplická radost po gólu proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Mladík s nervy ze železa

„Věřil jsem do samého konce, že jsme schopni vyrovnat a vynutit si penaltový rozstřel, byť to třeba zní blbě a namyšleně," přísahal trenér Ščasný, že nepochyboval ani chvíli, že jeho tým partii s Teplicemi dovede alespoň k remíze.

„Proto jsem také šel na hřiště. Měl jsem čekat, až přijde šance, ta skutečně přišla a já ji proměnil," tvářil se letenský mladík Václav Drchal, jako by bylo samozřejmé podobné drama rozřešit. On to svedl, vyrovnal a nasměroval čtvrtfinále k penaltovému rozstřelu. A jen mimochodem, i v něm si na exekuci troufnul.

„Já se na ni vyloženě těšil. K penaltě jsem se v áčku ještě nikdy nedostal, a přitom je kopu strašně rád," prokazoval, že má v devatenácti letech nervy ze železa.

Kanga je měl také, takže po selhání teplických exekutorů Kučery a Ljevakoviče rozhodující penaltu rovněž proměnil. Sparta tak může dál snít, že letošní sezonu zachrání alespoň ziskem pohárové trofeje. Vždyť díky penaltám už je v semifinále.

Ščasný si nakonec vzpomněl

„Pro diváky to musel být zážitek, pro nás trenéry to bylo ovšem o moc horší. Zvláště, když rozhodovaly penalty, které jsou vždy loterií. O to víc jsem rád, že jsme je zvládli a jdeme dál," vystřídal pocit spokojenosti a štěstí v duši sparťanského kouče Ščasného předchozí prožité trauma.

Hráči Sparty po závěrečné Kangově penaltě slaví pohárový postup v Teplicích.

Vlastimil Vacek, Právo

„V první půli jsme se nedokázali vyrovnat s teplickou agresivitou, napadáním a ani s terénem, který byl hrozný, po změně stran jsme ale hru zjednodušili a začali hrát fotbal, jaký jsme hrát chtěli. Hlavně jsme však ukázali obrovskou sílu, protože gól inkasovaný v 92. minutě nás srazit měl, ale nesrazil," kvitoval vůli, kterou jeho svěřenci prokázali.

A právě přitom se rozpomněl na podobný zápas, kdy si prožil takové nervy jako v Teplicích.

„Před třemi lety v domácí odvetě Evropské ligy proti Sönderjyske. Po bezbrankové remíze v Dánsku jsme prohrávali v domácí odvetě už 0:2, ale nakonec jsme zápas vyhráli gólem vstřeleným v 85. minutě 3:2," vybavil si Ščasný obdobné drama a podobné emoce.