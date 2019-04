Straka po Slavii: Sprosté urážky? Trapné. Samozřejmě, že to bolí, povzdechl si kouč

Vrátil se do „pekla“. Před sedmi lety ho, jako kovaného sparťana, fanoušci Slavie vyštvali. Při úterním čtvrtfinále MOL Cupu (Slavia vyhrála 5:0), se dalo očekávat, že trenéra Karviné Františka Straku nepřivítají v Edenu s nadšením. To se potvrdilo, sešívaný kotel sáhnul i k hanlivým urážkám.

Počítal jste s tím, vás fanoušci Slavie nepřivítají s otevřenou náručí?

Nemá cenu ani reagovat. Ať si udělá obrázek každý sám. Je to prostě trapné.

Nevypouštěl jste kvůli tomu emoce, jako jindy? Většinu zápasu jste proseděl na lavičce, což u vás není obvyklé.

Nechtěl jsem jitřit a rozpoutávat ještě větší emoce, než které byly. Asi tak. Víc k tomu nechci říkat. Samozřejmě, že mě bolí, když slyším takové věci. Pojďme, prosím, raději k zápasu.

Lazar Djordjevič z Karviné a Ibrahim Benjamin Traoré ze Slavie v akci během čtvrtfinále fotbalového poháru.

Vít Šimánek, ČTK

Oproti vítěznému utkání s Baníkem jste v základní sestavě udělal deset změn. Kladete tedy větší důraz na ligu, kde s Karvinou hrajete o záchranu?

Absolutně. Pro mě je prioritou číslo jedna záchrana v lize. Slavia má skvělý tým, je jedno, kdo nastoupil. Navíc jsem také potřeboval vidět kluky, kteří v prvních dvou zápasech pode mnou nehráli. Abych si udělal obrázek o celém týmu. Utkání mi v tomto směru hodně ukázalo.

Byla zlomem vámi nastřelená tyčka za bezbrankového stavu?

Myslím, že by to Slavia stejně otočila. Ale asi by to bylo jiné, kdybychom dali gól. Mrzí mě ale výška porážky, především pak důvod. Troufnu si říct, že jsme soupeři nahráli na čtyři góly. Byli jsme v tomto ohledu výtečnými partnery.

Pokud byste postavil nejsilnější sestavu, dopadli byste lépe?

Na kdyby se nehraje. Šel jsem do rizika. Dal jsem šanci jiným hráčům, což je dobře, jsem u týmu krátce. Ale Slavia je prostě vynikající. Sleduju kariéru trenéra Trpišovského, zaujal mě už když byl na Žižkově. Současná Slavia má jasně jeho rukopis. Tým je výtečně fyzicky připravený, mají zdvojené posty, velkou kvalitu. Je otázka citu, vybrat typologicky správné hráče na pozice, které potřebujete.

O víkendu v lize jdete proti Olomouci, představí se jiná Karviná?

Můžete si být jistí, že to bude úplně o něčem jiném.