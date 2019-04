Zní to blbě, ale do poslední chvíle jsem věřil, že vyrovnáme, přiznal sparťanský kouč

Úleva z něho čišela. Aby ne, když sparťanský trenér Zdeněk Ščasný může po dramatickém pohárovém čtvrtfinále v Teplicích plném zvratů dál věřit a doufat, že jeho tým v letošní sezoně přece jen nějakou trofej získá. V MOL Cupu postoupil do semifinále a bude čekat, jakého soupeře mu páteční strahovský los přidělí. „Samo sebou že jsem hrozně rád, že jdeme dál,“ přiznával letenský kouč Zdeněk Ščasný poté, co jeho tým unikl v nastaveném čase prodloužení z pohárové oprátky a v penaltovém rozstřelu měl navrch.

Oprátku už jste měli utaženou kolem krku a s pohárem se pomalu loučili, protože půlhodinové prodloužení se naplnilo, a i vteřiny nastavení neúprosně ubíhaly. Věřil jste, že zachráníte alespoň remízu a vynutíte si penaltový rozstřel?

Může to sice znít blbě, ale věřil jsem do poslední chvíle. A to přesto, že jsme nevyužili velkou příležitost pár chvil před vyrovnávací brankou. Potřebovali jsme i trochu štěstí a dočkali jsme se hned poté. Kanga to udělal fantasticky a Drchal příležitost proměnil.

Asi veliká úleva po tak divokém zápase, v němž jste ještě pár desítek vteřin před naplněním základní hrací doby měli postup v rukou vy, a po půlhodině prodloužení pro změnu Teplice.

Pro fanoušky to musel být zážitek, pro nás trenéry už to bylo horší.

Guélor Kanga a trenér Sparty Praha Zdeněk Ščasný během utkání čtvrtfinále Mol Cupu v Teplicích.

Vlastimil Vacek, Právo

Vzpomenete si na podobně traumatizující a dramatickou partii? Zažil jste během kariéry podobný průběh zápasu?

Něco takového si nevybavuji. Šlo o typický pohárový duel. V lize by zápas skončil 1:1 a šlo by se domů, tady se pokračovalo půlhodinovým prodloužením a penaltami navrch.

Váš tiskový mluvčí vám napovídá...

Ano, má pravdu. Proti dánskému Sönderjyske to bylo před pár lety v Evropské lize také drama. Po čtyřiceti minutách jsme prohrávali 0:2, abychom nakonec vyhráli 3:2 gólem vstřeleným pět minut před koncem.

Z penaltového rozstřelu jste nejspíš obavy neměli, když jste si ho úspěšně vyzkoušeli už v předchozím pohárovém dějství na podzim v Opavě.

Jenže penalty jsou pokaždé loterií, takže by bylo nesmyslem tvrdit, že jsme se při nich cítili jako favorité. I proto jsem před rozstřelem hráče uklidňoval, že je to jen fotbal a že v životě jsou důležitější věci než penalty.

Hráči Sparty po závěrečné Kangově penaltě slaví pohárový postup v Teplicích.

Vlastimil Vacek, Právo

Zabralo to...

A my jsme v semifinále poháru. Historie se nebude ptát, jak jsme se tam dostali.

Hodně hektiky a nervů v tom bylo, to určitě nepopřete.

Ale také naší vůle, bojovnosti, odhodlání. Měl nás srazit gól inkasovaný v 92. minutě, což se ale nestalo, protože se projevila velká mentální síla mužstva. Nezabalili jsme to, bojovali dál. A to přesto, že jsme mohli skóre otočit už v prodloužení, protože Hložek a Drchal k tomu příležitosti měli.

Dlouho jste se ovšem na Stínadlech hledali, celou první půli si nevěděli s Teplicemi rady. Jako by na vás ležel stín sobotní ligové prohry z Mladé Boleslavi.

Byli jsme na Teplice připraveni, věděli jsme, co na nás zkusí a s čím vyrukují, přesto jsme si nedovedli s jejich důrazem a agresivitou v první půli poradit. Hlavně proto, že jsme chtěli hrát a situace řešit fotbalově. Po změně stran jsme hru zjednodušili, zlepšili přechodovou fázi, vyrovnali se i s hrozným terénem a byli jsme výrazně lepší.

A stín Mladé Boleslavi?

Rozdíl byl hlavně v tom, že v Mladé Boleslavi jsme si připravili tři čtyři šance, které jsme neproměnili. V Teplicích se hrálo vlastně bez šancí a my přesto dali dvě branky.

Ke zlepšení vám dopomohlo i vystřídání Tetteha, jehož nasazení nebylo příliš povedeným tahem.

Potřebovali jsme hráče do soubojů, protože jsme měli jasno v tom, co nás čeká. Proto jsme ho nasadili, ale Benji náš záměr neplnil. On sám ví, že není v optimální formě, já to vím také. Měl jsem s ním pohovor a přesvědčoval ho, že musí dál pracovat v tréninku a forma zase přijde.