Snad jsme odehnali ten černý mrak nad Bohemkou, usmíval se střelec Vaníček

Víc než 500 minut nedali fotbalisté Bohemians 1905 na svém stadionu v Ďolíčku gól. Povedlo se to až Antonínu Vaníčkovi ve středečním čtvrtfinálovém duelu MOL Cupu s Olomoucí. Klokani se díky této trefě dostali do semifinále domácího poháru, povedlo se jim to po sedmadvaceti letech.