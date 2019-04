Zase jsme ukázali to baníkovské srdíčko, těšilo střelce postupového gólu Ondřeje Šašinku

Do zápasu zasáhl po hodině hry, když si kapitán Milan Baroš řekl o střídání. Nabídnutý čas, natažený o půlhodinku prodloužení, pak útočník Baníku Ostrava Ondřej Šašinka využil k velké radosti spoluhráčů. Ve 102. minutě pohárového čtvrtfinále proti Liberci zařídil střelou z hranice šestnáctky výhru 2:1 a po dlouhých třinácti letech postup mezi nejlepší čtyřku domácího poháru. „Řekl jsem si, že si při tom rohu trochu počkám a naštěstí se to ke mně odrazilo. Balon jsem si zpracoval a pak to nějak trefil," culil se 21letý reprezentant.