Barošova ruka? Je vidět úplně jasně, vyrovnávají se Liberečtí těžko s volejbalovým zásahem

„Koukali jsme na záznam a myslím, že to všichni viděli. Klidně vám ukážu video a je to tam vidět úplně jasně,“ říká levý obránce Matěj Hybš s důrazem na slovo úplně.

Rozhodčí Pavel Královec každopádně branku uznal, systém VAR ve čtvrtfinále MOL Cupu k dispozici nebyl.

„Ale už je to jedno... Byl to však zápas, ve kterém jste buď vypadl, nebo postoupil. Kdyby šlo o ligové utkání a stálo vás to v uvozovkách jen tři body, tak se do dá lépe skousnout. Nicméně z poháru jsme venku, takže se to kouše těžko,“ přiznává Hybš velkou frustraci.

U míče zleva Radim Breite z Liberce a Nemanja Kuzmanovič z Ostravy během čtvrtfinále MOL Cupu.

Petr Sznapka, ČTK

Jak na kontroverzní moment reagoval na hřišti Milan Baroš, který za Liberec v sezoně 2016–2017 hrál? „Jen vím, že se ho ptali, jestli ruka byla nebo nebyla, a říkal, že ne... Neřeším to. Není to podstatný. Prostě jsme prohráli, vypadli z poháru a musíme se soustředit na ligu,“ odpovídá Barošův exspoluhráč a současný kapitán modrobílých Radim Breite.

„Na hřišti něco proběhlo, ale ruku na srdce, kdo by se v tuhle chvíli přiznal? Ve chvíli, kdy jsou ve špatný situaci a šlo jim o krk... Bary nám tam pak vracel balon tak, že ho kopnul do autu, a bral si míče od podavačů a zakopával je na tribunu, aby mi nepodali při autu balon. To je Bary...,“ konstatoval Hybš.

Ostravský Ondřej Šašinka (uprostřed) se raduje ze svého vítězného gólu ve čtvrtfinále MOL Cupu. Vlevo Daniel Holzer a vpravo Adam Jánoš.

Petr Sznapka, ČTK

Už na hřišti moment vyvolal velké vášně. Útočník Slovanu Libor Kozák dokonce Milana Baroše po brance nechtěl pustit na vlastní polovinu.

„Vypadli jsme z poháru, kde jsme dávali šanci tomu, že dojdeme co nejdál. To se bohužel nepovedlo. Musíme jít dál, čeká nás v neděli důležitý zápas, do konce základní části zbývají poslední čtyři zápasy a musíme sbírat každý bod,“ uzavírá Breite.