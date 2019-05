Čtvrté finále, první triumf! Už nejsem expert na druhá místa, zářil slávista Masopust

Slávista Tomáš Souček se raduje poté, co v první půli finále MOL Cupu proti Baníku proměnil nařízenou penaltu.

„Konečně! Čekal jsem pět let, než domácí pohár vyhraju. Už nejsem expert na druhá místa, je to sladké," zářil Masopust. Pro muže, který do Edenu přišel v zimní pauze z Jablonce, bylo včerekšéí finále čtvrté za posledních pět sezon. S Jabloncem postupně prohrál s Libercem, Mladou Boleslaví a loni se Slavií.

Tentokrát měl k neúsoěchu daleko. Sešívaní byli lepší, byla otázka času, kdy vstřelí vedoucí branku. Nakonec se dočkali krátce před přestávkou z penalty, kterou bezpečně proměnil Souček. „Penalta nám pomohla, zklidnila nás. Myslím ale, že první gól bychom dali stejně," podotkl Masopust.

Fotbalisté Slavie Praha (zleva): Lukáš Masopust, Ondřej Kúdela, Milan Škoda, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Ibrahim Traoré s trofejí po utkání finále MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho chvíle přišla v závěrečné fázi zápasu, kdy si sběhl na příhrávku Krále a levačkou dal razítko na sešívaný triumf. Za pár minut už křepčil se spoluhráči na trávníku Androva stadionu. Podobnou euforii zažívali po třech dnech, v neděli na ostravských Bazalech si slávisté bezbrankovou remízou zajistili definitivně mistrovský titul.

„Je to fantastická sezona, Slavia získala double po sedmasedmdesáti letech. Nevím, jestli mohla být lepší. Jedině jsme mohli dojít dál v Evropské lize," uvedl Masopust. Ani po zisku MOL Cupu se ale Pražané nemohli oddat naplno oslavám, v neděli je čeká ligové derby se Spartou. „Chceme udělat za sezonou vítěznou tečku. Máme teď dva dny volna, nějaké pivo padne. Ale Spartu budeme chtít porazit," ujistil 26letý reprezentační záložník.