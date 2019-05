Slávisté slavili už ve vlaku! Coufal si ustlal v přihrádce na zavazadla

Fotbalová Slavia ve středu zpečetila fantastickou sezonu ziskem MOL Cupu. Hráče sice čeká ještě závěrečný zápas Fortuna ligy proti Spartě, ale ligový titul už jim nikdo nevezme. Sešívaní získali poprvé od roku 1942 double a při oslavách to dokázali pořádně rozbalit. Co všechno se dělo?

Hráči začali slavit hned po zápase, kdy kromě tradiční děkovačky došlo i na korunovaci staronových vítězů poháru.

Oslavy samozřejmě pokračovaly i po cestě, což dokazují četné fotografie a videa, kterými slávistický šéf Jaroslav Tvrdík nešetřil na svém Twitteru.

...a takhle letos koncime. Cista radost. Verime, ze jsme rozdavali fotbalovou radost. Vime, ze to dal bude jiz jen a jen tezsi. Nesmime ztratit ambice, ale ani pokoru a odhodlani tvrde pracovat. Ale dnes slavme! A v nedeli pojdme dekovat! pic.twitter.com/h70CfJs8mR — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 22. května 2019

„Čistá radost. Věříme, že jsme rozdávali fotbalovou radost. Víme, že to dál bude již jen a jen těžší. Nesmíme ztratit ambice, ale ani pokoru a odhodlání tvrdě pracovat," píše Tvrdík u videa z vlaku. „Ale dnes slavme!" nabádá.

A slávisté si jeho slova vzali k srdci. Některé z hráčů však oslavy viditelně zmohly už ve vlaku - například Vladimír Coufal si ustlal přímo v zavazadlové přihrádce.

Boze, co jim v tom Liberci davali :-) pic.twitter.com/ESLXRLwU5R — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 23. května 2019

Oslavy pak pokračovaly i po návratu do hlavního města - červenobílí se vydali do baru, kde se viditelně dobře bavili.

Slavia to má v tomto týdnu náročné a to nejen na trávníku. Už v neděli ji totiž čekají další oslavy, tentokrát ligového titulu. A fanoušci i hráči červenobílých by si jistě přáli je korunovat výhrou nad odvěkým rivalem Spartou.