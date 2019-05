Pomůže Slavii do Ligy mistrů? Ještě to není vyřízené, uvidíme, řekl Souček po zisku double

„Musím to zaťukat, penalty mi vychízejí. Tahle byla docela psychicky náročná, kopal jsem na bránu pod kotlem Baníku. Ale počkal jsem si na pohyb gólmana," uvedl Souček, který má za sebou fantastickou sezonu, v níž byl klíčovým mužem červenobílých. K mistrovskému titulu, triumfu v MOL Cupu i spanilé jízdě Evropskou ligou, která skončila až ve čtvrtfinále, přispěl 17 góly.

„Obdiv zaslouží celý tým. Je neskutečné, co jsme dokázali, zapsali jsme se do dějin Slavie. Na tuto sezonu nikdy nezapomenu. Od pátého kola jsme vedli ligu, jeli jsme naplno i na evropské scéně. Táhli jsme za jeden provaz, nehráli jsme si na žádné individuality. Právě tohle dělá náš tým. Máme ho teď skvěle složený," pochvaloval si Souček.

Slávista Tomáš Souček otevřel skóre finále MOL Cupu na Andrově stadionu v Olomouci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale sezona už je vlastně historií, musíme se dívat k další. Prvním cílem bude postup do Ligy mistrů," dodal 24letý reprezentant. Bitva o vysněnou Champions League čeká sešívané v jejím úvodu. Bude ale Souček u toho? Kolem něj krouží spousta zahraničních klubů, které nabízejí na české poměry horentní sumy.

„Jsem teď ve Slavii. Když s ní postoupím do Ligy mistrů, bude to nejvíc, čeho s ní mohu dosáhnout. Nic ale není vyřízené. Uvidím, co příští sezonu bude," reagoval stručně na situaci ohledně případného přestupu.

Slávista Tomáš Souček se raduje poté, co v první půli finále MOL Cupu proti Baníku proměnil nařízenou penaltu.

Myšlenkami byl spíš se svými spoluhráči, kteří pár kroků od něj juchali v kabině Androva stadionu v Olomouci. Stejně jako v neděli v Ostravě, kde si definitivně zajistili titul. Ale ani tentokrát nehodlali slávisté oslavy přehnat. O víkendu je totiž čeká derby se Spartou v rámci závěrečného kola nadstavbové skupiny o titul.

„Jsme profíci. Ukočírovali jsme to po titulu, ukočírujeme to i teď. Dáme si znovu pár piv, ale s rozumem. Oslavy budou až po Spartě. Derby bude mít náboj. Navíc zvednout mistrovský pohár před největším rivalem je velká čest," doplnil Souček.