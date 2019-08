Proti svým. Brankář Jiří Ciupa Karvinou nevyřadil a bude platit

Pikantní zápas odchytal ve 2. kole domácího poháru brankář třetiligového Frýdku-Místku Jiří Ciupa. V týmu lídra MSFL hostuje z Karviné a právě ligový tým přijel do města na řece Ostravici bojovat o postup do další fáze MOL Cupu.

„Bylo to hodně nezvyklé až jsem si říkal, jestli jsem na správné straně," smál se Ciupa. „Ale bylo to super. Užil jsem si to moc. Přišlo dost diváků, Karvinští mě vyvolávali. Škoda jen, že jsme více nekousali," vykládal po porážce 1:3 a vyřazení odchovanec karvinského fotbalu.

Karviná šla do vedení z pokutového kopu, ze kterého se po půl hodině hry trefil Dávid Guba. „Pátral jsem v paměti kam to na tréninku kopal. Dvě nebo tři penalty jsem mu tam i chytil. Kopal to obvykle na tu stranu, kam jsem skočil, ale změnil to. Možná proto, že se známe," přemítal Ciupa.

Penalta Karviné pomohla

„Ta penalta je nakopla. Uklidnili se, více drželi balón a my jsme dostávali pod tlak," upozornil brankář, jenž přišel do Frýdku-Místku na hostování zkraje této sezóny poté, co Karviná získala k Martinu Pastornickému ještě Slováka Libora Hrdličku.

Šance připsat si první ligové minuty tak 21letému brankáři výrazně poklesla. „Dva roky jsem byl na soupisce Karviné, ale už jsem nechtěl jen sedět na tribuně, nebo na lavičce. Nemládnu, a i když jsem se párkrát na ligovou lavičku dostal, tak potřebuju chytat a je jedno jestli první, nebo třetí ligu. Proto jsem tady," vysvětloval Ciupa.

Ve Frýdku-Místku je spokojený, přestože se o místo v brance pere ze zkušenějším Michalem Bártou. „Rozjeli jsme sezónu super, máme deset bodů, jsme na prvním místě a budeme se rvát o postup do druhé ligy. V MSFL jsem chytal proti Hlučínu (2:0), teď v poháru proti Karviné, za což jsem moc rád, protože hned jak bylo rozlosováno, tak jsem klukům do Karviné psal, že nastoupím, i kdyby se dělo nevím co," smál se Ciupa.

A s bývalými spoluhráči se vsadil o večeři. „Kdybychom vyhráli, tak mě Vojta Smrž a Oliver Putyera budou celý týden zvát. Ale vypadli jsme, tak je musím jednou pozvat já," přiznal brankář, jenž před dvěma lety zažil v dresu českého výběru do 19 let vítěznou reprezentační premiéru proti Bulharsku (1:0).

Na konci minulé sezóny nescházelo příliš k tomu, aby se v aktuálním ročníku Karviná s Frýdkem-Místkem potkávali ve druhé lize. Karviná hrála baráž o udržení s Jihlavou, Frýdek-Místek potřeboval k postupu vyhrát v Hlučíně.

„V Jihlavě jsem tehdy seděl na střídačce, ale sledoval jsem, jak si Frýdek vede. Ten poslední zápas ale nezvládli a v kabině to pořád rezonuje. Když jsme s Hlučínem teď hráli, tak jsme si říkali, že jim to musíme vrátit za každou cenu (Ciupa vychytal výhru 2:0 - pozn. aut.). Ale je dobře, že se nepotkáváme. Mrzí mě, že Frýdek nepostoupil, ale více mě těší, že se Karviná zachránila," poukázal Ciupa.