FOTBAL ONLINE: Slavia drtí Vyšehrad, hraje už i Lavi! Jihlava proti Spartě vyrovnala

Pro Slavii, která ovládla poslední dva ročníky MOL Cupu, bude souboj s Vyšehradem specifický, protože pražský nováček druhé ligy patří mezi spřátelené kluby a působí v něm i několik bývalých hráčů "červenobílých".

Plzeň chce v poháru potvrdit dobrou formu z ligy, kde zvítězila čtyřikrát za sebou a drží se tři body za Slavií. "Myslím, že v Hlučíně už jsme hráli, asi víme, do čeho jdeme. Domácí nebudou mít co ztratit, mají bojovný mančaft a pár technických hráčů," uvedl plzeňský kapitán Roman Hubník. "Bude to zápas vyloženě o nás. Co jim dovolíme, to budou hrát. Věřím, že hlavně začátek zvládneme a v klidu postoupíme," doplnil zkušený stoper, který se vrací po dlouhém zranění.

Sparta se chystá na Jihlavu

Sparta po nepovedeném derby ztrácí na Slavii ze sedmého místa tabulky už propastných 12 bodů. Hned v příštím kole navíc Letenští hrají na stadionu druhé Plzně. Momentálně se však soustředí na Jihlavu, která je ve druhé lize druhá za Pardubicemi. "V Jihlavě to nebude nic jednoduchého, ale musíme to zvládnout," prohlásil sparťanský kapitán Martin Frýdek.

Finalistu minulého pohárového ročníku Baník Ostrava, který ve druhém kole porazil divizní Lanžhot 3:1, doma čeká druholigový Hradec Králové.