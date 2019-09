V poháru se zase trefil, ale v lize na šanci čeká. Jedno z nejtěžších období, přiznává reprezentační kapitán

Kapitán reprezentace do 21 let Matěj Chaluš přestoupil v létě do Liberce ze Slavie, ale zatím dostává šanci jen v MOL Cupu. Stejně jako ve druhém kole v Mariánských Lázních nastoupil i ve středečním boji o osmifinále doma s Prostějovem v základní sestavě a opět otevřel skóre. Slovan porazil soupeře ze druhé ligy s přehledem 3:1.