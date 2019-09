Sešívaní, díky za nenávist! Lavi vyběhl proti Slavii, koupí ho Sparta? Škoda mu odpustil

Číslo deset na zádech, jmenovka Lavický. Nejedná se však o další natáčení seriálu z fotbalového prostředí. Herec Jakub Štáfek nastoupil do skutečného soutěžního zápasu. A rovnou proti mistrovské Slavii ve 3. kole MOL Cupu. Druholigovému Vyšehradu štěstí nepřinesl, sešívaní ho v azylu na Viktorii Žižkov roznesli 8:0. „Chtěli jsme docílit, že bude nenávistná atmosféra ze strany fanoušků Slavie, což nám vyšlo,“ usmívá se navzdory výprasku Štáfek alias seriálový Julius Lavický.

I s nastavením stihl necelých deset závěrečných minut. A upřímně, velké nadšení ve vlastních řadách nezpůsobil.

„Zeptejte se pana majitele, já jsem jen trenér," komentuje nasazení Jakuba Štáfka kouč Roman Veselý.

„Ani jednou s námi netrénoval. Nechtěli jsme znevážit ani Slavii, ani pohár. Šlo o marketinkovou akci klubu," říká trenér na rovinu.

Raději nechce komentovat, jak Laviho start hodnotí hráči. „Těžká situace třeba pro mladé kluky, které máme. Takový zápas si chce samozřejmě zahrát každý," poukazuje Veselý.

Štáfek se věnuje bojovým sportům. Registračku ve Vyšehradu sice má, nezapírá ovšem, že se připravuje jen individuálně.

„Kluci v kabině mě přijali v pohodě. Jednoho si pamatuju, znám i Švejdíka (asistent trenéra). Od pohledu taky pár dalších. Někde jsme se potkali. Nevím, jestli v Kozičce (klubu) nebo někde jinde... Naše strategie byla, že Slavia by si mohla říct, že jdeme dělat nějakou šaškárnu a nemusela by hrát takový fotbal. Ale její kvality jsou bohužel i s „céčkem", které proti nám nastoupilo, úplně jinde," vypráví.

Plány se značkou Vyšehrad

S fotbalem neměla akce Lavi moc společného.

„Nebudu zastírat, že nešlo o náš zájem. Se značkou Vyšehrad a postavou Lavického obecně máme nějaké plány. Los takhle vyšel. Začali jsme můj start řešit víc a dva dny před zápasem se rozhodli. Všechno bylo dost narychlo," líčí Štáfek.

Že by se záběry z utkání objevily v nějakém dalším projektu?

„Nemůžu nic říct, nechte se překvapit," culí se.

Hrdinou zápasu byl autor čtyř gólů Milan Škoda. Právě o kapitána Slavie se přitom Lavický v seriálu drsně otřel.

„Tehdy bylo naštvané spíš moje okolí než já. Až pak jsem to začal vnímat. Myslím, že jsme ale úplně v pohodě. On se mi omluvil, zavolali jsme si. Je to pryč," ujišťuje Škoda.

Škoda se pobavil

Červenobílí šlapou, rozruch kolem Štáfka nechalo mužstvo na rozdíl od fanoušků vcelku bez povšimnutí. „Soustředili jsme se na řádný soutěžní zápas. Znevážení poháru to asi trochu je, ale záleží na Vyšehradu. Pokud tam má registračku, tak proč ne," hodnotí asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Původně jsem si říkal, že je poměrně hloupý nápad, když jde Vyšehrad hrát proti Slavii a udělají takovou show. Když jsem pak ale seděl na střídačce a on střídal, tak mě to poměrně pobavilo. Ve finále to bylo vtipné," kření se Škoda.

Sešívaní by brali za velkou ostudu, kdyby od Štáfka, velkého příznivce Sparty, dostali gól.

„Naštěstí hrál jenom deset minut a neměl na skórování moc času," směje se Škoda.

Konec a nazdar bazar

Druholigový Vyšehrad šel brzy po přestávce do deseti, což prostor pro Laviho exhibici notně zúžilo. Do hry příliš nezasáhl. A když prohrál souboj s Frydrychem, akce soupeře skončila osmým gólem.

„Deset minut, ani jsem se neohřál... Dvakrát jsem podklouzl, a když jsem si zpracoval míč na kozy, tak rozhodčí foukl do píšťalky a nazdar bazar. Plánovali jsme aspoň dvacet minut, tohle bylo hrozně krátký a rychlý," hodnotí Štáfek.

Za Vyšehrad nastoupil již potřetí. „Doufám, že další zápas už nebude za Vyšehrad, ale za Spartu! Že se konečně pochlapí a koupí mě. Ale uvidíme," nabízí se Lavi na Letnou.