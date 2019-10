Břevno a dvě tyče za deset minut! Celý zápas jsme byli lepší, pochvaloval si Malinský

Liberec měl v osmifinále MOL Cupu na svém stadionu drtivý nástup do druhého poločasu, Teplice celkem třikrát během deseti minut zachránila branková konstrukce. Slovan poslal v domácím poháru mezi nejlepší osmičku až Petar Musa čtvrt hodiny před koncem. Triumf 2:0 jistil v nastaveném čase střídající Jan Kuchta.

„Po celý zápas jsme byli lepším týmem, tahali jsme za delší konec a zaslouženě vyhráli. Bylo to jen o tom, kdy nám tam padne gól. Shodou okolností se tak stalo o trochu déle," uvedl liberecký Tomáš Malinský.

V neděli v lize Petar Musa dvěma góly srazil Mladou Boleslav, v domácím poháru poslal Liberec do čtvrtfinále. Po hodině hry však na zemi ležící Chorvat klopil zrak a schovával hlavu do dlaní. Ve 49. minutě totiž zatřásl břevnem. Za chvíli bombou Roman Potočný orazítkoval tyč a v 58. minutě znovu Musa završil nechtěný hattrick střelou do tyče.

„Bylo to velmi nepříjemné, takové zápasy totiž končí buď remízou a někdy i prohrou. Dnes k tomu moc nechybělo. Tomáš Malinský chytil gól, když to zastavil na brankové čáře," okomentoval liberecký gólman Milan Knobloch největší šanci hostů v 66. minutě. To střelu Pavla Vyhnala ještě za bezbrankového stavu vykopl z branky Tomáš Malinský.

„Hrozně mě mrzí, že jsem gól nedal, protože mi to vykopl z brankové čáry. Bylo by to jiné, kdybychom vedli 1:0," smutnil Vyhnal. „Jsem zklamaný, chtěli jsme postup. Nezvládli jsme druhou půli, kde jsme sice přežili nějaké šance, ale pak jsme si dali laciný gól," dodal.

Žlutomodré srazil až čtvrt hodiny před koncem Musa, který skóroval hlavou po rohovém kopu na zadní tyči.

„První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme už byli herně i na počet brankových příležitostí lepší. Kluci hráli opravdu dobře a soupeře přimáčkli. Šlo jen o to proměnit nějakou šanci, což se nakonec podařilo," uzavřel Knobloch. Mezi nejlepších osm týmů se prodral Liberec.