Teplice improvizují, Mareš prošel křtem. Poradil jsem si, ale hodnotí se to špatně, litoval po vyřazení s Libercem

„Stopera jsem v kariéře sice už dvakrát hrál, ale ve čtyřčlenné obraně. Ve tří či pětičlenné to bylo poprvé," prozradil záložník Teplic, které tak U Nisy o čtvrtfinále bojovaly s jedním klasickým středním obráncem Pavlem Čmovšem.

„Změna to byla. Ale už jsem zkušený hráč a poradil jsem si. Měl jsem okolo sebe hráče, kteří si mě řídili a nějak jsme to zvládli. Jsou to další zkušenosti. Bohužel jsme dostali dva góly, takže se to hodnotí špatně," litoval vyřazení z domácího poháru.

Hosté sice přežili tlak soupeře na začátku druhého poločasu, kdy Slovan během deseti minut třikrát trefil brankovou konstrukci, jenže čtvrt hodiny před koncem neubránili rohový kop a postup mezi nejlepších osm týmů vystřelil Petar Musa.

„Druhý poločas jsme vůbec nezachytili začátek, domácí nás zatlačili a trefovali tyče, byli jsme pod tlakem. Hru jsme pak vyrovnali, měli i stoprocentní šanci, kterou jsme neproměnili. A zase se potvrdilo, že když nedáš, dostaneš," zmínil Mareš velkou šanci Pavla Vyhnala, jehož střelu zastavil na brankové čáře Tomáš Malinský.

Sám Mareš mohl ve druhé půli ještě za bezbrankového stavu skórovat z přímého volného kopu. Z něj se na hřišti Liberce trefil i v lize v polovině září, kdy hosté vezli bod za remízu 1:1.

„Tehdy jsem gólmana načapal na přední tyči. Říkal jsem si, že si to bude hlídat a udělá tam úkrok, proto jsem to cpal na jeho stranu. Bohužel to vytáhl konečky prstů," popsal svůj povedený pokus.

„Nepostoupili jsme, mrzí nás to. Teď máme před sebou klíčové utkání s Českými Budějovicemi. Můžeme se odtrhnout od spodku tabulky, což je pro nás důležité," poznamenal směrem k ligovému zápasu s dalším v osmifinále českého poháru vyřazeným celkem.

„Musíme rychle přepnout na ligu, a hlavně rychle zregenerovat," zmínil Vyhnal zdravotní trable řady hráčů. „Směrem k zápasu s Budějovicemi máme deset ohrožených hráčů včetně Jakuba Řezníčka, který v Liberci nehrál od začátku kvůli zdravotnímu stavu. Navíc v poháru hrající Kodeš má čtyři žluté karty a hrát nebude. Musíme se tak na utkání důkladně fyzicky i psychicky připravit. Je to pro nás důležitý zápas, neboť dvě poslední utkání jsme prohráli," připomněl teplický kouč Stanislav Hejkal i páteční prohru v lize s Jabloncem.