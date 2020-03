Sázkové kanceláře upravují kurzy na titul, pro Plzeň je však prioritou pohár. Čeká na něj už deset let

Dokonce i sázkové kanceláře zareagovaly na jarní trýzeň fotbalové Slavie. Většina z nich je sice dál neochvějně přesvědčena, že s desetibodovým náskokem mistrovský titul bez sebemenších problémů obhájí, takže sázky na její primát vůbec nevypisují, v některých se ovšem kurzy přece jen pohnuly. Sice směšně, neboť kupříkladu Fortuna ho upravila z 1,01 na 1,02, ale přece. Že by snad i tuto změnu měli vnímat fotbalisté Plzně, kteří zůstali po třech odehraných jarních kolech jediným soupeřem, který by mohl alespoň teoreticky znepříjemnit Trpišovského týmu cestu za další korunovací?!

Nic takového, pro Viktorii Plzeň je momentálně prvořadou motivací domácí pohár.

„Nejen motivací, ale cílem," netají trenér Adrián Guľa, jak rád by hned v prvním půlroce svého působení na západě Čech nějakou trofej získal.

Není v Plzni sám, kdo si s podobnou představou pohrává. I Davidovi Limberskému by se její naplnění zamlouvalo. Po pěti mistrovských titulech, dvou vítězstvích v Českém poháru a dvou v Superpoháru by šlo o jubilejní desátou trofej, kterou by v kariéře získal.

„A navíc je to už deset let, co jsme Český pohár vyhráli naposledy," připomíná Radim Řezník finále v roce 2010 a výhru 2:1 nad Jabloncem.

I proto on, stejně jako jeho spoluhráči, na úspěch v MOL Cupu usilovně myslí. Dohnat v lize vedoucí Slavii hraničí i přes její nečekané jarní ztráty a snižující se bodový náskok pořád s fikcí, pohár je však relativně blízko.

„Samozřejmě že Slavii v lize po očku sledujeme, zároveň si ale uvědomujeme, že pohár je mnohem blíž. Vždyť od trofeje jsme vzdáleni tři zápasy," vypočítává Řezník, který se po prodělané viróze a absenci v minulém ligovém duelu v Jablonci znovu vrátit do plzeňského kádru a na středeční domácí čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví už bude zase připraven.

Tedy, pokud se bude zápas hrát. Anebo zda se bude hrát za přítomnosti diváků, protože i nad pohárovými duely se vznáší koronavirový otazník, na který dá odpověď až středeční jednání bezpečnostní rady státu.

Fotbalisté Plzně (zleva): Ubong Ekpai, Aleš Čermák, Luděk Pernica, Michael Krmenčík, Radim Řezník a David Limberský po utkání v Jablonci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Raději bychom hráli před našimi fanoušky, protože pro ně se přece fotbal hraje, jenže tuhle záležitost neovlivníme. Musíme čekat, jak všechno dopadne," krčí rameny plzeňský obránce. Výkop zápasu je plánován na středu v 16.30, verdikt však padne až dopoledne.

„Žádný problém, hráči budou na zápas připraveni. V sobotu nebylo v Jablonci také jisté, zda se vzhledem ke stavu hrací plochy bude hrát či nikoli, nachystaní jsme však byli a zápas zvládli hodně dobře," nemyslí si plzeňský trenér, že by snad panující nejistota mohla mít na hráče jednoho či druhého týmu nějaký dopad.

„Jsou věci, které neovlivníte. Zdraví je jen jedno, takže nechť kompetentní rozhodnou správně. I před prázdnými tribunami bychom museli zápas zvládnout. Nebyli bychom v této situaci první, i v jiných zemích se hrálo a hraje bez diváků."

Pro Guľu je čtvrtfinálová pohárová konfrontace momentální prioritou, protože i on má spočteno: Ještě tři kroky a pohár je náš.

„Jenže nejdřív musíme udělat první s Mladou Boleslaví, která má svou sílu a kvalitu. A nic na tom nemění, že měla slabší vstup do ligy. Musíme být ostražití, koncentrovaní a nic takového neřešit. A také si uvědomit, že pohárový zápas má svá specifika, protože se v něm hraje o postup," připomíná kouč Viktorie hráčům, že musí nejprve zvládnout první krok a teprve pak myslet na dva další, které je od trofeje budou ještě dělit.