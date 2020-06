Budeme se nenávidět, říká Hoftych před pohárovým semifinále

Můžete se navzájem vůbec něčím překvapit?

Myslím, že se známe dobře. Uvažování máme hodně podobné. Oba víme, kde má mužstvo silné a slabé články. To ví celé naše realizační týmy. I obě mužstva se znají. Navíc v Olomouci je Radim Breite, který tady ještě pod námi působil. Informace trenér bude mít určitě i od něj. Ale myslím, že to není momentálně o tom, jestli se dokážu překvapit já s Latošem, ale spíše o tom, kolik energie a sil mužstva v tomhle náročném a nezvyklém programu budou mít.

Jak podrobně podle vás Radoslav Látal studoval váš poslední bezbrankový zápas s Ostravou a nakolik z něj bude vycházet?

Určitě se na něj díval. Znám ho. Je mi jasný, že Ostravu viděl minimálně dvakrát, i se všemi komentáři. Latoš u toho sedí, stříhá, pracuje. Určitě i kalkuluje, kolik budou mít hráči sil, kdo může být unavený... Vždy se na soupeře chystal precizně. Já se byl v pondělí projet na kole a zahrát si fotbalgolf, abych nabral nějakou energii, Latoš podle mě koukal na video. On je takový studijní typ. (usměje se)

A budete s tím, co podle vás nejspíše vysledoval, kalkulovat a případně na to s předstihem i reagovat?

To ne. Každé mužstvo má nějaké naučené automatismy. Oni mají fotbal dlouhodobě založený na kombinaci a Latoš tam donesl trochu větší zrychlení hry. Mají vynikající útočníky Juliše s mladým Chytilem, dostatek zkušených hráčů, jak ve středu hřiště, tak na kraji. Nemáme se čím nějak extra překvapit. Ani my jeho, ani oni nás. Už jsme spolu i dvakrát hráli a dvakrát byla úspěšnější Olomouc, která nás ještě se Slavií a Plzní v obou zápasech porazila 1:0. Ale není to vůbec souboj mezi mnou a Latošem. Bude to o aktuální formě a o tom, jak mužstva budou fyzicky a psychicky zvládat postupující čas zápasu.

Motivace vrátit mu dvě těsné prohry však musí být silná, ne?

Jsme kámoši, byť si teď v posledních týdnech nevoláme, protože na to ani jeden nemáme vzhledem k nabitému programu čas. Myslím, že si v životě navzájem fandíme, ale samozřejmě proti sobě jdeme jako soupeři a jako soupeři se budeme chovat.

To znamená?

My jsme oba úplně stejní. Před zápasem si můžeme podat ruce a při zápase se 95 minut, možná i víc, nenávidíme. Potkáváme se v roli konkurentů a oba chceme vyhrát. Vím, že Radek je válečník a že na lavičce bude tím, který mě bude 95 minut také nenávidět. Je to jednoduchý. Fotbal je svým způsobem určitý druh války a taky to tak vnímám. Ještě je tam další můj bývalý výborný spolupracovník Ladislav Minář, se kterým jsem dlouho dělal ve Zlíně. Taky je to kamarád, dobrý chlap, i extra válečný a vítězný typ. S oběma to bude i slovní boj, ale to k tomu patří. Ale opakuji, bude to hodně o tom, kolik sil mužstva budou mít. Viděli jsme, že Olomouc některé hráče šetřila. My nemáme tak široký kádr jako oni, takže do toho jdeme na plný plyn a rozdáme si to na férovku.

Pro Olomouc je to poslední šance, jak zachránit sezonu. Vnímáte to jako nevýhodu?

Byť byli dlouho před námi, z jejich pohledu už nehrají o nic, protože spadnout nemůžou, ligu mají odepsanou. Mohou ji už jen dohrát, zkoušet tam hráče na příští rok a absolutně se koncentrovat na středeční zápas. O to pro nás bude těžší. Navíc máme malinko těžší program vzhledem k utkání v Teplicích a cestování do Olomouce. Řekl bych, že kvůli domácímu prostředí jsou i mírní favoriti. Ale my se o finále pokusíme porvat a postoupit. Jsme rádi, že si sezonu děláme zajímavou, mužstvo funguje a jako všechny mančafty sníme o možnosti jít do evropských pohárů.

Pomůže návrat Karafiáta po dvouzápasovém trestu?

Nám je teď každý hráč dobrý. Kádr jsme zúžili po podzimní sezoně, neboť jsme nemohli čekat takovou kumulaci zápasů kvůli pandemii. A to dost výrazně na nějakých sedmnáct hráčů, kteří mají zkušenosti, a pak tři benjamínky, kteří žádné zkušenosti nemají. Z těch sedmnácti nám vypadl Chaluš, Hybš a Fukala, takže kádr máme opravdu úzký. Před Příbramí to byl opravdu extrém a nebylo z čeho brát. Takže je určitě dobře, že nám přibude jeden čerstvý, velmi kvalitní hráč.