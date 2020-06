Sezonu jsme mohli ještě zachránit, cíle jsme ale nesplnili, přiznal olomoucký kouč Látal

„Je to pro nás obrovské zklamání. Dnes jsme ještě mohli sezónu zachránit. Zápas jsme však nezvládli. V první půli jsme si nechali dát dva góly z brejků, které přišly po našich chybách. Přitom hráče jsem na to důrazně upozorňoval, ale bohužel... Po přestávce jsme se sice trochu zvedli, když naši hru oživil střídající Zahradníček, po vyloučení hostujícího Kuchty to však byla z naší strany už jen veliká křeč," přiznal Látal.

Na hráče před utkáním apeloval, aby vzadu hráli na nulu, neriskovali zbytečně, dávali si míče raději do strany, ale marně. „Věděli jsme, že Liberec bude čekat na každý brejk, na naše chyby. Jenže s hrou do plné obrany jsme si neporadili. Naopak, inkasovat jsme mohli vícekrát. Situací, rychlých protiútoků, na to bylo dost. Sezóna je prostě za námi a my jsme cíle nesplnili," uznal rozladěný olomoucký kormidelník.

Hlavním důvodem, proč se tak stalo, bylo podle něj, že jeho svěřenci neuspěli s lehčími soupeři jako byli třeba Příbram, či Karviná, proti kterým hráli do plných. „Vždycky, když jsme se mohli posunout do vyšších pater, zpackali jsme to a dostali se tak do problémů. Se Spartou a Slavií jsme paradoxně hráli výborně," prohlásil Látal s tím, že dalším obrovským problémem bylo 12 remíz na kontě jeho týmu.

Po utkání s Libercem padesátiletý lodivod letos už podruhé musel zkousnout nepříjemné skandování „Látal ven". Na dotaz novinářů, zda i v této souvislosti má zájem v práci s týmem pokračovat, a pokusit se dostat Sigmu nahoru, neodpověděl. „To není otázka pro mě, uvidíme, co bude," uvedl bez dalšího komentáře.

Přiznal ale, že motivovat hráče na boje ve skupině o udržení, nebude jednoduché. „Bude to hlavně o jejich hlavách. To je jasné. Potřebujeme jednou vyhrát a mít jistotu. Máme tři zápasy doma a na barážová místa velký náskok. Neměli bychom tedy být nervózní, hrát pod nějakým tlakem," zdůraznil na závěr Látal.