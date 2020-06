Slovenský Guardiola už není neporazitelný. Porážka nás nezastaví, ujišťuje Guľa

Ligový restart zmákli náramně, na Letné koncem května vyhráli 2:1. Jenže v semifinále poháru tady viktoriáni stejným poměrem prohráli. A jejich kouč přišel o gloriolu neporazitelnosti.

„Porážka nás může jen přibrzdit, ale ne zastavit," ujišťuje Adeian Guľa.

Děkujeme za podporu všem na zahrádku Gambrinus v areálu plzeňského pivovaru 👍#fcvp #SPAPLZ pic.twitter.com/fXLWxHsqRG — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 17, 2020

Mužstvo vůbec poprvé pod jeho vedením zažilo, jaké je to v zápase prohrávat. „Možná to na hráče mohlo mít trochu vliv. Musíme se naučit hrát i za takového stavu. Kluci se potřebovali uklidnit, protože za stavu 2:0 měla Sparta větší křídla než my," připouští kouč.

Své svěřence však bere v ochranu. „V druhém poločase jsme ukázali, že i proti tak kvalitnímu soupeři se s takovým skóre dá něco udělat," líčí slovenský kouč.

A teď vyhrát všech pět zápasů!

„Kluci dřeli, mákli. Vstřelili jsme kontaktní gól, škoda že tak pozdě. V závěru jsme měli velkou šanci... Střetly se dva dobré týmy a Sparta byla možná trochu šťastnější a efektivnější," míní Guľa.

Viktoria tak přišla o finále v Liberci, třetí vítězství v Českém poháru nepřidá.

Rozhodčí Ondřej Pechanec zkoumá video při pohárovém zápase Sparta - Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vyřazení strašně mrzí, protože nás dělily dva zápasy od další trofeje. Bohužel ho musíme skousnout a poučit se. V lize jim to budeme chtít doma vrátit," poukazuje křídelník Jan Kovařík, že Sparta v nadstavbě ještě zavítá do Plzně.

„Půjdeme do závěru ligy s cílem vyhrát všech pět zápasů a uvidíme, na co to bude na konci stačit," burcuje Kovařík před nadstavbou.