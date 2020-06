Krmím se sebedůvěrou, plesá Kozák. Sparta přidala do série i velký skalp

Akce záchrana sezony zdárně pokračuje. Nejenže fotbalisté pražské Sparty vyhráli pět posledních kol a z deváté příčky ligové tabulky se před nadstavbou posunuli již na třetí. V semifinále MOL Cupu navíc vyřadili Plzeň (2:1), takže vítěznou sérii doplnili o skalp elitního týmu. Ve finále v Liberci bude jejich soupeřem domácí Slovan. „Velká radost, ale je třeba pokračovat. Proti Liberci to nebude jednoduché,“ uvědomuje si útočník Libor Kozák. Právě z Liberce před rokem na Letnou přišel.

Konečně plní roli, pro kterou si ho Sparta pořídila. V semifinále proti Viktorii byl jednou z ústředních postav. Nejprve ho fauloval Limberský a Kanga nařízenou penaltu proměnil. Ve 28. minutě se pak Libor Kozák postaral o nejhezčí moment zápasu. Po centru od Bořka Dočkala předskočil Pernicu a efektní hlavičkou v pádu nedal brankáři Hruškovi šanci a zvýšil na 2:0.

„Druhý gól byl nádherný," oceňuje labužnicky trenér Václav Kotal.

🎥 KOZÁK | „Pomohla nám ta série, mám sebedůvěru, jdeme jako tým. Chtěli jsme i proti silnějšímu a většímu týmu prokázat, jak jsme se zvedli. Je třeba v tom pokračovat.“



🗣️ Střelec Libor Kozák hodnotí vítězné semifinále! #acsparta



➡️ https://t.co/r7HLRuwASf pic.twitter.com/F0oC6jcfga — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 17, 2020

„Jde to ruku v ruce, z týmového výkonu potom těží útočník. I já se sebedůvěrou krmím, pak se dají dát takové góly jako proti Plzni, kdy to s Bořkem časově vyšlo. Bylo by skvělé takhle pokračovat," pochvaluje si bývalý útočník Lazia Řím, Brescie či Aston Villy.

V závěru jim zatrnulo

Sparta hned po restartu sezony prohrála právě s Plzní. Potom porážela soupeře ze spodní či střední části tabulky. Viktoria je jiný kalibr.

„Vítězná série nám samozřejmě pomohla, je vidět, že máme sebedůvěru. Je tam víc agresivity a jdeme víc jako tým. Plzeň je jiný soupeř než pět předchozích. Chtěli jsme vítěznou sérii potvrdit a ukázat, že i proti větším týmům můžeme vyhrávat, což se povedlo," pochvaluje si Kozák.

Sparta si zahraje finále poprvé od roku 2014, kdy získala double. Jarní program je nabitý, Kozáka s Dočkalem trenéři po hodině hry vystřídali a poslali na hřiště čerstvé síly. Plzeň v poslední minutě snížila a v nastavení měl Pernica velkou šanci na vyrovnání.

„Tam nám zatrnulo. Zbytečně jsme si nechali dát gól a zalezli dozadu. Nebylo nic příjemného sledovat závěr z lavičky, ale zvládli jsme ho. Když jsme měli díru v obraně, zachránil nás Heča, od toho ho tam máme," oddechl si jedenatřicetiletý odchovanec Opavy.

U Nisy se finále MOL Cupu bude hrát 1. července. Hned v sobotu se Liberec představí v úvodním kole nadstavby na Letné.