Už v lednu Hromada kouči hlásil, že přišel do Liberce vyhrát pohár: Věřím, že Spartu společně potrápíme

Když letos v lednu přišel ze Slavie na hostování do Liberce, jako první záložník Jakub Hromada kouči Pavlu Hoftychovi oznámil: „Přišel jsem, abychom vyhráli pohár a v lize byli co nejvýš!“ Na první metu může dosáhnout ve středu večer, pokud s parťáky ve finále MOL Cupu přemůžou rovněž po trofeji bažící Spartu.

Pro vás by to byl třetí pohárový triumf v řadě, že? Loni a předloni jste MOL Cup vyhrál se Slavií.

Je to tak, ale dá se říct, že minulou sezonu na výhře v poháru nemám vůbec žádnou zásluhu, protože jsem celý rok promarodil. Ale sezonu před tím si dobře pamatuju. Odehrál jsem všechny pohárové zápasy. Bohužel až na finále. První trofej byla velmi pěkná a vzpomínám na to jen v tom pozitivním slova smyslu. Mám obrovskou motivaci získat ho potřetí, i když jak říkám, minulý rok si to asi nemůžu nějak výrazně připisovat.

Přestože máte z pohárů dvě medaile, finále jste si ještě nezahrál. Proč jste v něm před dvěma lety chyběl?

V ligovém zápase před finále doma proti Plzni jsem dostal ramenem do hlavy. Měl jsem zdravotní problémy a bohužel jsem pak celých devadesát minut finále strávil jen na lavičce. Hrálo se v Mladé Boleslavi s Jabloncem. Škoda, že jsem nenastoupil, ale o to víc se na to těším teď. Doufám, že mi trenér dá příležitost a ve středu společně Spartu potrápíme.

Zleva Taras Kačaraba a Martin Zeman z Liberce se radují z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Jaký čekáte duel?

Doma proti Spartě to bude velký, obrovsky prestižní zápas. Všichni se na něj těšíme. Byla by to taková třešnička na dortu, kdybychom tuto fantastickou druhou část sezony završili ještě trofejí pro Liberec. Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné zakončení sezony. Ale budeme to mít extrémně náročné. Sparta bude odpočinutá, nechali odpočívat plno hráčů v Plzni, bude to velmi náročné. A možná to bude i výhoda. Někdy je i kontraproduktivní, když hráči vypadnou ze základní sestavy, když se šetří na jeden zápas. Olomouc to udělala úplně stejně a nám se tam podařilo venku v semifinále vyhrát. Myslím si, že na to bychom se neměli vymlouvat, že oni budou odpočinutí a my unavení. Nehraje to žádnou roli.

Jan Kuchta z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Liberec zase proti Ostravě „pošetřil" vykartovaného Malinského s Balutou. Jak důležité pro vás je, že mohou nastoupit?

Jednoznačně! Netajíme se tím, že co se týká čísel i výkonnosti, oba patří ještě s Kuchtičem (Kuchta) a Péšou (Pešek) mezi naše čtyři nejlepší ofenzivní hráče. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na Zemiče (Zeman), Beryho (Beran) a ostatní, ale tihle čtyři hráči táhnou naši ofenzivu. Teď proti Baníku je kluci fantasticky zastoupili, jejich absence nebyla až tak vidět, ale určitě jsme velmi rádi, že Balu, když mu to zdravotní stav dovolí, může s Malinou naskočit. Jsou to pro nás velmi důležití hráči. Možná je dobře, že jsme zvládli zápas s Baníkem i bez nich, oni si mohli odpočinout a nabrat nové síly. Závěr sezony je fakt fofr.

Jak to zvládáte?

Já obzvlášť to snáším trochu hůř, obtížněji regeneruji, protože moje zraněním vynucená pauza byla fakt dlouhá. Jsem však šťastný za to, že mi trenér dává opakovaně příležitost a že se do toho dostávám. Myslím, že naše těla by na to měla být už zvyklá, abychom za ty čtyři dny dobře zregenerovali.

Zleva Lukáš Juliš z Olomouce a Jakub Hromada z Liberce.

Luděk Peřina, ČTK

V Liberci hostujete ze Slavie, která před týdnem definitivně potvrdila první místo. Udělala vám radost?

Ano, jsem velmi šťastný, že to Slavia dotáhla. Plzeň se po příchodu nového trenéra dostala do skvělé formy a Slavii naháněla. Ale ve Slavii si to postupem času o po odchodech důležitých hráčů sedlo a ukázala, že je momentálně v české lize nejlepší. Jsem stále jejím hráčem a v létě se tam pokusím zabojovat znovu o místo. Určitě se mi bude lépe vracet do týmu, kde je uvolněná atmosféra, a pohoda, dá-li se to tak nazvat. Věřím, že v létě se ve Slavii prosadím.