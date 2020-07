Šest let čekání na trofej stačilo! Dočkal hodlá večer navázat tam, kde se Spartou skončil

Vybavíte si ještě, jak jste v rozstřelu ve finále v roce 2008 neproměnil za Liberec penaltu, zatímco Michal Kadlec ano a Sparta mohla slavit...?

Vzpomínám si, člověk nezapomene. Tehdy mě to hodně mrzelo. Nedali jsme dva, nebyl jsem aspoň sám. Když člověk na penaltu jde, musí počítat, že bude buď za hrdinu, nebo tím, kdo to zkazí. Pokud by penalty znovu přišly, nebál bych se a přijal odpovědnost.

Má pro vás zvláštní význam, že k finále dojde v Liberci, odkud jste se vydal do zahraničí?

Už je to hodně let. Liberec ovšem funguje tak, že některé tváře tam pořád zůstávají. V něčem pro mě bude pořád příjemné tam přijet. Ve známém prostředí se potkám s lidmi, které znám. Známých kolem prvního týmu je tam pořád celkem dost. Třeba můj spoluhráč Míra Holeňák se posunul do role asistenta. Nevnímám ale finále nějak speciálně, nejsem kvůli návratu do Liberce nervózní. Jasná priorita je tam uhrát trofej pro Spartu.

S Costou zůstáváte jedním z posledních pamětníků zisku poháru z roku 2014. Můžete srovnat tehdejší Spartu se současnou?

Srovnání je těžké. Finále je vždycky na konci sezony. V roce 2014 jsme měli mimořádnou sezonu, vyhrávali jsme, k bodovým ztrátám docházelo minimálně, sestava se neměnila a nedocházelo ke zraněním. Vlastně ideální sezona. Tým šel do finále s velkým sebevědomím a přesvědčením, že trofej lze vyhrát. Teď si také věříme, že finále zvládneme. Sezona ale pro Spartu nebyla zdaleka tak úspěšná jako v roce 2014. Jsem rád, jak jsme zvládli náročný program v jejím závěru. Byli jsme schopni zápasy vyhrávat, i když tlak byl velký, abychom se dostali na pohárové příčky.

Před šesti lety jste získali double a vyhráli také superpohár. Napadlo by vás tehdy, že Sparta bude od té doby tak dlouho čekat na další trofej?

Rozhodně ne. Naopak jsem cítil, že klub je na dobré cestě, mohl by dominovat a přidávat trofeje jednu za druhou. Tak dlouhé čekání tenkrát nečekal nikdo. Je velký rozdíl, jak jsem to vnímal před šesti lety. V hlavě jsem si maloval, že budeme úspěšní dál, trofeje budou přibývat. Přitom teď máme po šesti letech první příležitost zase něco vyhrát. Finále poháru jsem hrál poprvé ve dvaceti a říkal si, že podobných zápasů bude spousta. Člověk teď vidí, že šancí na trofej tolik není a musí je využít.

Máte v kádru spoustu mladých hráčů. Jak je pro ně důležité, aby okusili vítězství?

Myslím, že pro jejich vývoj je triumf zásadní. Každá výhra pomáhá budovat sebevědomí. Po zisku trofeje vidíte radost lidí, jak moc po ní touží. To vše jsou zkušenosti a zážitky, které hráče posouvají, roste touha top momenty opakovat. Vnímám finále jako důležitý moment. Myslím, že je také důležité sezonu dobře dohrát, vyhrát trofej a uhrát zbytek sezony tak, aby nebyly pochyby, že začneme dobře i ročník další.

Triumf v poháru by vás poslal až do třetího předkola Evropské ligy. Další motivace, aby se podařilo vyhrát a jedno předkolo si ušetřit?

Bylo by dobré vyhrát a být o kolo dál. Předkola se budou hrát na jeden zápas, což je dost nevyzpytatelné. Výhoda spíš pro slabšího soupeře. Taky bude záležet na losu. Pokud můžeme kolo přeskočit, pro nás jedině výhoda. Je to trofej, na kterou Sparta čeká. Chceme vrátit evropské poháry na Spartu a hrát před vyprodanou Letnou dobré zápasy. Jde o mezikrok, který potřebujeme udělat.