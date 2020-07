Věnoval se vojenským operacím, dostane magistr šanci i v bitvě se Spartou? V Liberci nehraje ráda, říká Knobloch

Sedmadvacetiletý gólman sice v nejvyšší soutěži odchytal všehovšudy jen tři duely, dosud však nastoupil do všech zápasů Slovanu v domácím poháru. Dostane opět šanci i ve finále?

„Už víme, jak to bude, ale prozradit to nemůžu, nezlobte se," tajil Knobloch odpověď. Pokud nastoupí, bude to pro něj dosud největší zápas kariéry. „Těšíme se na finále všichni jako tým. Určitě to bude jiné utkání než nedávno na Letné, kde jsme prohráli 1:4. Víme, že Sparta tady nehraje ráda," poznamenal.

Do branky v druhé nejvýznamnější tuzemské soutěži pustil svého parťáka Filipa Nguyena v této sezoně jen na penaltový rozstřel na Slovácku, jinak MOL Cup patřil jemu.

„Milan je určitě kvalitní gólman, proto jsme ho chtěli také nějakým způsobem vytížit. Na druhou stranu Nguyen nedával moc příležitostí, co se výkonnosti či zranění týká, aby se Milan dostal více do hry. Tím pádem jsme se už na začátku sezony rozhodli, že ho vytížíme v poháru," vysvětlil liberecký kouč gólmanů Marek Čech rozložení zátěže.

Strategie se Severočechům vyplatila. Postupně z poháru vypoklonkovali Mariánské Lázně, Prostějov, Teplice, Slovácko a v semifinále Olomouc. Pokaždé s Knoblochem v brance.

„Přišel jsem do Liberce před rokem na jaře v rozjetém ročníku, tam to bylo těžké se dostat. Od nové sezony jsem byl proto rád, že jsem dostával šanci v poháru. Když jsme pak hráli už proti ligovým soupeřům, bylo skvělé, že jsem mohl ukázat, že i proti takovým týmům dokážu chytat," připustil Knobloch, jenž pod Ještěd přišel z Pardubic.

Naposledy obdivovatel německého gólmana Olivera Kahna dostal šanci v lize minulou sobotu proti Ostravě, kterou s parťáky zdolal 2:1. „Nakupila se spousta zápasů a trenéři chtěli zátěž rozložit mezi celý kádr. Byly tam i nějaké vynucené změny hráčů v poli, takže jsem dostal šanci. Jsem rád, že jsme vyhráli a tím pádem si zajistili nejhůř páté místo," pověděl 27letý brankář, který na konci května U Nisy prodloužil smlouvu až do roku 2022.

A úspěšné období prožívá i mimo hřiště. Nedávno úspěšně složil státnice na Metropolitní univerzitě v Praze, program Mezinárodní vztahy, specializace Evropská studia. „Když jsem přišel do Liberce, končil jsem poslední semestr. Studium jsem však o rok prodloužil kvůli diplomové práci, kterou jsem neměl hotovou. V tom mi paradoxně pomohla i karanténa, kdy na to bylo víc prostoru," prozradil Knobloch.

"Téma diplomky? Evropská unie jako mezinárodní aktér ve vojenských operací," řekl dnes již Mgr. Knobloch.

Velkými zkouškami však na jaře prošel i po fotbalové stránce. Parťáky dovedl do finále MOL Cupu a v lize s týmem stále sahá po čtvrtém fleku.

„Kdyby nám to někdo před pátým kolem před utkáním v Karviné, kdy jsme byli na spodku tabulky, určitě bychom tomu nevěřili. Nakonec jsme se dostali do šestky a ideálně to chceme dotáhnout tak, abychom nehráli kvalifikační zápas s vítězem skupiny o Evropu. Hraje se jen na jedno utkání a bude tam buď rozjetá Bohemka nebo Boleslav. Tomu se chceme vyhnout," uzavřel Knobloch.