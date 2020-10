Chrudim - Mladá Boleslav 1:1, penalty 6:7 Korejec favorita vystrašil, k postupu potřeboval rozstřel

Další favorit jde dál, nicméně s velkými problémy. Fotbalisté Mladé Boleslavi postoupili do osmifinále domácího poháru. Ve třetím kole MOL Cupu zvítězili na hřišti druholigové Chrudimi až po penaltách. Zápas i po prodloužení skončil 1:1. Domácí vedli po penaltě, kterou proměnil Korejec Ju Kang-hjon.

Teprve začátkem měsíce získali posilu do útoku, která se mohla velmi brzy proslavit. Na hostování ze Slovanu Liberec přišel do Chrudimi mladý útočník jihokorejské národnosti Ju Kang-hjon. Do České republiky zamířil před čtyřmi lety, patřil Slovácku a Liberci, ve kterých stihl i tři ligové starty. Loňskou sezonu strávil v druholigovém Baníku Sokolov.

A právě Ju Kang-hjon proměněnou penaltou již ve 14. minutě způsobil Mladé Boleslavi problémy. V závěru úvodního dějství mohl srovnat hostující kapitán Budínský, jenže pokutový kop neproměnil. Chuť si stejný hráč spravil až v 64. minutě.

Penaltový rozstřel jsme zvládli a postupujeme do dalšího kola MOL CUP. #fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/MuXdSTEz5I — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) October 8, 2020

Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení, a tak přišly na řadu penalty. Rozhodující až v sedmé sérii proměnil David Douděra, domácí Tomáš Dostálek pak totiž neuspěl.

Už dříve postoupily do osmifinále Sparta, Teplice, Bohemians 1905, Slovácko, Brno, bez boje České Budějovice a druholigová Vlašim.