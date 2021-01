Balon jako suvenýr? Nic takového, Hromada až po zápase prozradil, proč si cpal míč pod slávistický dres

Do Edenu ho koupili už před třemi a půl lety, takže v současném hráčském kádru patří čtyřiadvacetiletý Jakub Hromada k služebně nejstarším fotbalistům, jenže ve Slavii toho zatím moc nestihnul. Nejdřív ho zbrzdilo zranění hlezenní kosti, po němž musel na operaci, pak ho poslali na hostování do Liberce, kde měl prožít celý rok.

Měl, ale neprožil, protože teď v zimě ho kouč Jindřich Trpišovský z hostování stáhnul. „Bavili jsme se o návratu s trenéry a řekli mi, že se mnou počítají a šanci dostanu," prozrazoval Hromada, co předcházelo návratu z angažmá pod Ještědem.

Fotbalisté Slavie Praha Oscar Dorley, Alexander Bah, Jakub Hromada a Abdallah Sima během utkání se Sigmou Olomouc.

Vlastimil Vacek, Právo

Sám ale nečekal, že šance přijde tak brzy. Už v prvním utkání ligového jara proti Olomouci se objevil v základní sestavě, tři dny na to v ní hrál v pohárovém duelu proti Dukle zase.

„Shoda náhod mi pomohla. Někteří hráči prodělali covid, další jsou po zranění, takže na mém místě sestavy hráči chyběli. Proto šance, kterou jsem nečekal," dumal Hromada po dvou vystoupeních v sešívaném dresu.

„Copak si myslíte, že by hned v prvním ligovém utkání proti Olomouci hrál v základu, kdyby nás nepřesvědčil podzimními výkony v Liberci i potom v přípravě?" namítal asistent mistrovského celku Jaroslav Köstl a netajil, jak moc slovenskému legionáři přál, aby se ve staronovém angažmá konečně střelecky prosadil.

Hromada ho vyslyšel. A vlastně i sám sebe. „Jsem rád, že jsem dal konečně gól ve Slavii," připomínal, že na soutěžní trefu čekal strašně dlouho. V šestadvaceti zápasech nastoupil, až proti Dukle se ale prosadil.

„Už před gólem jsem měl šanci, ale dostal jsem se hodně blízko k brankáři, takže promarněnou příležitost připravenou Standou Teclem jsem si vyčítal. Naštěstí mi perfektně nahrál za chvíli podruhé, a to už jsem se trefil. Snad teď budou góly přibývat."

Aby je ovšem mohl slovenský legionář dávat, musí se nejprve prodrat do sestavy. „Věřím, že jsme udělali správný krok, když jsem z libereckého hostování odešel předčasně a vrátil se. Jsem realista a vím, že bude extrémně náročné dostat se při panující konkurenci do základu. Stačí se podívat na soupisku, na které jsou samí reprezentanti. Ale o šanci se poperu, mám to ve svých rukách," ujišťoval Hromada po prvních dvou vydařených startech ve staronovém působišti.

„Prošel si špatným obdobím, ale teď se mu půl roku zranění vyhýbala, má za sebou povedené hostování a vyzařuje z něho obrovská chuť. Je nachystaný, důležitý je i jeho vítězný naturel a zájem o sebemenší taktický detail, který po hráčích vyžadujeme a na který se v kabině vyptává," naznačuje slávistický asistent Jaroslav Köstl, že tentokrát by měl Hromada zůstat v Edenu natrvalo a Slavii na jaře vydatně pomáhat.

I třeba k zisku domácího poháru, do něhož vstoupil se Slavií vítězně, a ještě si připsal první soutěžní trefu v sešívaném dresu.

„Za poslední tři roky se pohár vyhrál dvakrát, takže i letos chceme double. Bude to náročné, protože k trofeji vedou ještě čtyři zápasy, jsme ale dobře připravení, máme široký kádr a o pohárové vítězství se popereme," je Hromada přesvědčený, že Slavia tažení na dvou domácích frontách zvládne úspěšně.