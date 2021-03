Bojovali i za zesnulého kamaráda. Měl covid. Jsem v šoku, jak rychle to může jít, smutní útočník Votroků

Pospíšil byl považovaný prakticky za člena realizačního týmu. Nechyběl na žádném tréninku, s hráči se viděl téměř každý den. „Pospa, to je pro mě šok. Věděl jsem, že má covid, ale nepřipouštěl jsem si, že by to mohlo takhle dopadnout. Když ho člověk viděl na tréninku, jak běhal pro míče, nebo při tom jednom zápase na podzim, jak upadl přes reklamní panel a hned vyskočil na nohy... Byl strašně vitální, zdravý chlap. Byl jsem v šoku, jak rychle to může jít," citoval klubový web útočníka Pavla Dvořáka.

Svému parťákovi, hradeckému patriotovi, který byl u historického titulu v roce 1960, chtěli Votroci přinést postup. Přání se jim nesplnilo. Ale i přes vyřazení byli domácím vyrovnaným soupeřem.

„Když hrajete s takovým týmem, musíte proměnit všechny šance. V první půli jsme si jich vytvořili víc než dost. Kdybychom dali první gól nebo vyrovnali, třeba by Plzeň znervózněla. Místo toho nám ze standardky odskočila na dva góly a uklidnila se," litoval Dvořák.

„Předvedli jsme celkem dobrý výkon, jediné, že jsme mohli přidat ještě nějaké branky a Plzni postup ztížit. Koncovka nás trápí. Když můžeme utkání zlomit na naši stranu, potřebujeme na to dvě tři šance," doplnil kouč lídra druhé ligy Prášil.