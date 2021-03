Jsi v základu, slyšel ráno poprvé. Teplický záskok se hned trefil

Štěstí přeje připravenému. A Ladislav Kodad připravený byl. Dvaadvacetiletý fotbalista Teplic se teprve ráno po zranění Matěje Radosty dozvěděl, že nastoupí v pohárovém duelu proti Brnu. A ve svém premiérovém startu v základní sestavě prvního týmu v soutěžním utkání si hned připsal gól na konečných 2:0, kterým pečetil postup do čtvrtfinále MOL Cupu. „Dal jsem do toho všechno a dal i gól. Jsem moc šťastný, že jsme postoupili,“ libuje si.

Původně měl jít jen na lavičku, ale posunul se do sestavy kvůli zranění Matěje Radosty. A hned se za áčko poprvé trefil.

„Skvělý pocit! Úplně se mi rozzářil úsměv, když jsem gól dal. Jsem fakt moc rád i za šanci, kterou jsem dostal," líčí nadšený Ladislav Kodad v rozhovoru pro klubové stránky.

Gól vstřelil poněkud neortodoxně holení. Na hřišti si postupně víc věřil. Jako obránce se činil v záloze. Ověřil si, že takové zápasy může hrát.

Zleva Luděk Pernica a brankář Martin Šustr z Brna a Ladislav Kodad z Teplic, který se raduje z druhého gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

„Budu na sobě makat a snad příležitostí bude víc. Doufám, že budu chodit aspoň na lávku a občas se dostanu i na hřiště," přeje si.

Severočeši každopádně postoupili mezi posledních osm týmů. Mladík si tedy může vybírat.

„Uvidíme, kdo postoupí, ale líbila by se mi Sparta. Sice nevím, jestli bych nastoupil, ale kdyby i na chvilku, tak by to bylo super!" usmívá se Kodad.