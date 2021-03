Chce smazat hořkou vzpomínku na Spartu, euforii zkrotit nedokázal. Vylítlo to ze mě, přiznal Pešek

„Nejprve jsem gól ani nechtěl slavit, ale na konci zápasu šlo o takovou euforie, že to ze mě prostě vylítlo," přiznal autor vítězné branky, který pod Ještěd přišel před necelými třemi roky právě z jihočeského celku, kde strávil téměř čtyři roky. „Mám k němu stále vztah a jsem mu vděčný, jak mi pomohl," poznamenal. Na hřiště se podíval až po hodině hry.

„Naším záměrem bylo udržet s Budějovicemi vyrovnaný krok a pak tam pustit hráče s přidanou hodnotou jako Mosquera, Pešek, Sadílek a Rabušic, aby zápas rozhodli. Podařilo se to do puntíku v pravý čas. Jsem rádi, že jsme nešli do prodloužení," oddychl si kouč Liberce Pavel Hoftych.

Jak vítězný gól padl? Mosquera se šikovně uvolnil na levé straně a krásnou nahrávkou napříč pokutovým územím našel na zadní tyči Peška. Ten střelou z malého vápna pod břevno nedal gólmanovi Drobnému žádnou šanci.

„Mosqy dal balon do kapsy a já jsem to zavíral. Už jsem byl z úhlu, ale procpal jsem to nahoru. Důležitý gól. Trenéři odvedli skvělou práci. Kluci, kteří hráli od začátku, čekali na svou šanci a myslím, že se ukázali v dobrém světle. My jsme tam pak naskočili a jsme rádi, že jsme dali gól," radoval se Pešek.

Pohárové duely jsou jeho. 27letý rychlonožka se vloni trefil v semifinále, finále i posledním kvalifikačním zápase o Evropskou ligu proti Mladé Boleslavi, teď rozhodl osmifinále s Jihočechy a sune se historickým žebříčkem střelců Slovanu v národním poháru vzhůru. Momentálně je s pěti zásahy na sedmém děleném místě.

„Snažím se jít do každého zápasu stejně, jen to takhle vychází to. Jsem každopádně rád, že postupujeme. Z minulého roku mám hořkou vzpomínku na finále, protože jsem také dával gól a nic z toho nebylo. Mým cílem je, abychom si to zažili ještě jednou, ale s vítězným koncem," připomněl loňské prohrané finále se Spartou.

„Pešek je hráč pro velké zápasy a řekl bych i pro top české kluby. Ale jsme rádi, že ho máme v týmu my a věříme, že to vydrží co nejdéle a bude dávat góly a nahrávat na ně a zároveň výborně pracovat i do defenzivy," pochválil ho Hoftych.

„Liberec po prostřídání získal na kvalitě. My naopak museli několik hráčů střídat kvůli zdravotním problémům. To rozhodlo," litoval kouč hostů David Horejš, jenž byl spokojený s defenzivní hrou, s ofenzivou již méně.

„Mrzí nás, že jsme nepostoupili. Zápas byl hodně vyrovnaný a bojovný. V prvním poločase jsme měli po krásné akci vyloženou příležitost Mršičem, ale neproměnili jsme. Když už to vypadalo, že zápas skončí bez branek, Liberec se v poslední minutě prosadil a pak už s tím šlo jen těžko něco dělat," litoval Horejš. Po pauze vystřídat gólmana Vorla po ostrém faulu Nečase, jenž dostal jen žlutou kartu. „Myslím, že to byl zákrok na červenou kartu, ale to musí posoudit rozhodčí... Samozřejmě to pro nás byl problém, zranění bude asi vážné," uzavřel.