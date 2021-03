Bitva nesmiřitelných jako retro. Před rokem Sparta smetla Baník naposledy před plnými tribunami

Vzpomínka je stále živá. Před rokem v březnu Sparta také vyzvala v domácím poháru Baník, tehdy šlo o čtvrtfinále. Skóre otevřel Dávid Hancko a Pražané vyhráli 5:0.

„Pamatuju si velmi dobře. Po velmi důležitém utkání se pro nás sezona výsledkově přelomila. Začali jsme vyhrávat každý zápas v lize i v poháru. Rád na výhru vzpomínám hlavně kvůli divákům a že se mi podařilo vstřelit gól. Věřím, že to zopakujeme, i když bohužel diváci nebudou moci být na stadionu," líčí pro klubový web Dávid Hancko.

Tolik se toho za rok změnilo... Svět se potýká s pandemií covidu-19, fanoušci nemohou chodit na stadiony a na lavičce Sparty stojí Pavel Vrba.

„Také tým se hodně změnil. Chce víc a víc, snaží se vyhrávat zápasy v sériích, vozíme body zvenku. Celkově se mužstvo zlepšuje a máme fakt skvělou partu. Já osobně cítím, že se neustále zlepšuji a že jsem lepším hráčem, než jsem byl před rokem," kvituje obránce, který byl znovu povolán do slovenské reprezentace.

Těžké tréninky místo šlágru

Sparta měla o víkendu neplánované volno. Šlágr s Plzní kvůli karanténě Viktorie odpadl.

„Bohužel jsme se dva dny před zápasem dozvěděli, že se utkání s Plzní odkládá. To bylo trochu nepříjemné. Trenéři rychle zareagovali. Před tím jsme byli v karanténě my, takže jsme mohli dotrénovat. Měli jsme těžké tréninky, také jsme mohli doléčit lehká zranění po zápase. Věřím, že do toho zase vlétneme podobně jako proti Příbrami s plnou chutí a že zvítězíme," doufá Hancko.

Oba soupeři mají za sebou konfrontaci s Příbramí. Sparta ji porazila 4:0, Baník 5:0. Tradičně třaskavý duel je výjimečný pro kouče Pavla Vrbu. Baník je klubem jeho srdce, navíc mu Ostravští nedávno předložili nabídku k návratu jen těsně poté, co si plácl se Spartou...

Luboše Kozla pak tedy v Baníku nahradil Ondřej Smetana, který má za sebou dvě utkání.

„Vždycky je to s Baníkem vyhecované. Nepříjemný soupeř. Zápasy se Spartou vnímají jinak než s jinými týmy. Výměna trenéra jim určitě dodala nový impulz. My se musíme dívat na nás, na naši kvalitu, ochotu a bojovnost. Věřím, že na to máme a uděláme vše pro to, abychom šli v poháru dál," ujišťuje Hancko.