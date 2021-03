Zase šel přes bolest. Před rokem bychom takové utkání prohráli, cení si hrdina Sparty

Natrápili se s Baníkem až běda. Jenom na pevných nervech nového penaltového specialisty pak záviselo, jestli se fotbalisté pražské Sparty vyhnou prodloužení. Dávid Hancko je při exekuci minutu před koncem zachoval. „Bohužel mě zase celou dobu boleno koleno, musel jsem jít přes bolest. O to radši jsem, že jsem dostal takovou šanci a proměnil ji,“ poukazuje slovenský obránce po vydřeném vítězství 1:0, jež obhájci trofeje zajistilo postup do čtvrtfinále MOL Cupu.

Těžká pohárová dřina. Všichni už se pomalu chystali na prodloužení.

„Oba týmy na sebe byly dobře připravené. Bohužel, pořád nejsme po karanténě v zápasovém rytmu a bylo to znát. Nepohybovali jsme se tak dobře, hlavně v prvním poločase. Ostrava byla velmi dobrá, nic nám neulehčila," hodnotí Dávid Hancko v rozhovoru pro klubovou televizi.

Tím více je pro něj vítězství cennější. „Takové zápasy budou přicházet v lize i v poháru. Nechci přehánět, ale rok nebo dva dozadu bychom takové utkání prohráli. Dnes ho zvládáme. To je nejdůležitější. Máme nulu vzadu, dali jsme gól a postupujeme, což je hlavní. Teď se jen poučit, podívat se na video a připravit se na neděli," odkazuje na ligový duel v Českých Budějovicích.

Sparta si od začátku sezony vypěstovala velký penaltový mindrák. Zaplašil ho až Karlsson, při jeho absenci teď drží prapor obránce.

„Nebylo jednoduché jít v závěru na penaltu, ale věřil jsem si, i ve Zlíně jsem proměnil. Hned jsem si vzal míč, kluci mě podpořili. Jsem rád, že nám pomohla a nemuseli jsme jít do prodloužení," cení si Hancko.

Penaltu si předem vizualizoval

Letenští se na penalty speciálně připravovali. „Určitě, každé mužstvo se na ně před pohárem chystá. Když jsem si před zápasem promítal možné situace, tak jsem i na penalty myslel a snažil jsem se vizualizovat si, že ji proměním. Nakonec to vyšlo a rozhodla. O to větší štěstí a radost," pochvaluje si.

Fotbalista Sparty Dávid Hancko slaví poté, co v osmifinále MOL Cupu proti Baníku Ostrava proměnil penaltu a rozhodl o postupu Letenských.

Vlastimil Vacek, Právo

Hancko je vůbec pečlivý. Chvíli hraje stopera, chvíli krajního obránce. Když se pak jako s Baníkem vrací na stopera, chystá se, jako by ho měl hrát poprvé.

„Vůbec pro mě není snadné takhle přepínat. Vždycky jsem nervózní, když se to dozvím. Snažím se si to v hlavě i na papíře uspořádat, napsat si, co musím plnit, protože úlohy jsou trochu jiné. Takhle se připravuju a v hlavě si vizualizuju, kde se budu pohybovat a co budu přesně dělat. Jsem rád, že jsem to na hřišti zvládl a výkon byl dobrý. Ale náš tým má určitě větší potenciál a máme se kam zlepšovat," ujišťuje Hancko.