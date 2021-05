Jít cestou Slavie? Pak se na Spartě budou muset některé věci změnit, poznává Vrba

Pohárový cíl je ztracen, zbývá vám už jen liga. Je mužstvo v kondici předstihnout Jablonec a dostat se na druhé místo?

Ještě před čtrnácti dny jsme si mysleli, že jsme na tom lépe. Bohužel liga i pohár se vyvinuly jinak... Musíme se ze zápasu se Slavií co nejrychleji oklepat. V neděli nás čeká těžké utkání s Baníkem. Musíme udělat všechno, abychom ho vyhráli, pak se můžeme bavit, jaká je situace v lize. Z poháru jsme vypadli, postoupilo lepší mužstvo. V lize už moc možností nemáme. Musíme vyhrávat.

Na jaře jste zažil dvě derby. Co všechno Sparta potřebuje, aby se Slavii zase přiblížila?

Nejprve se musí uzdravit hráči, kteří marodí. Je jich teď sedm, přitom minimálně čtyři by hráli v základu, kdyby byli zdraví. Marodka je pro nás limitující. Zápasy jako derby nám ukazují, o koho se můžeme opřít a kdo nás v nich zklamal. Určitě se budeme chtít poohlédnout po typologii hráčů, které Sparta nemá. Pokud chceme jít úspěšnou cestou trošku jako Slavia, tak se tady budou muset některé věci změnit.

Co rozhodlo o další porážce od ní?

Když jsme dostali branku, Slavia hrála velice dobře a my jsme ji nebyli schopni v útočné fázi ohrozit. Byla v kombinaci silnější než my. Navíc jsme bohužel dělali i hrubé chyby v defenzivě, za které jsme platili. Slavia prostě byla kombinačně lepší a v ofenzivě silnější. A my jsme jí ještě našimi chybami pomohli.

Co jste při nich prožíval na lavičce?

Hádejte, asi sami víte... Říkám si, že to snad ani není možné.

Čím si vysvětlujete takové chyby?

To si nedokážu vysvětlit. První gól dostaneme po naší chybě, při druhém hráč obejde asi čtyři lidi a nahraje. To jsou věci, které by se mužstvu jako Sparta neměly stávat. Byli jsme nedůrazní nejen při brankách, ale ve více situacích. Proto tak zápas vypadal. Slavia byla lepší a my jsme ji v těchto herních situacích nedokázali konkurovat.