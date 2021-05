Potupa! Sparta je marná. První ven by měl jít Rosický, zuřil Řepka po ostudě se Slavií

Trpěli skalní fanoušci i bývalí hráči Sparty, kteří sbírali úspěchy. V ofenzivě měli svěřenci trenéra Vrby šance, ale defenziva vyráběla hrozivé chyby. Ve výsledku pak Sparta ostudně padla na kolena. „Devět hráčů ze základu tam nemá naprosto co dělat!!! Sparta už bohužel dlouho není konkurentem Slavie. Což je pro mě smutná věc," nešetřil Spartu Řepka.

Možná mohl být rád, že nebyl přímo na trávníku. Protože by hrozilo, že by duel nedohrál. Nikdo nepochybuje o tom, že kdyby byl na trávníku, jiskřilo by se a Slavii by zápas pekelně bolel. Místo toho trpěl u televizního přenosu, kde jako expert ve studiu nešetřil Letenské ani její bývalý vynikající hráč Václav Němeček. Řepka se s ním v řadě věcí shodl, na Spartu se mu nekoukalo dobře.

„Je marná, marná, marná. A první ven by měl jít Rosický - za tu personální (hráčskou) politiku, kterou tam dělá. Výběr posil na konkrétní posty a tak - hrůza - to i v okresním přeboru mají lepší scouting! To my v Červenejch Janovicích máme lepší! Nemám dalších slov," neskrýval to, že je pořádně naštvaný.

Potupný výsledek by neměl zůstat bez odezvy. „Měli by z toho vyvodit důsledky. A teď už vím, proč mám právo říct JÁ JSEM SPARTA!! Protože narozdíl od těch, co tam jsou na hřišti a ve vedeni, já jsem!" #Sparta #JaJsemSparta #SpartanskaKrev #acspartapraha