I s berlemi Provod deklamoval a poté po boku finálového hrdiny Koláře slavil pohárový triumf

„Ale o půli padla v kabině hodně ostrá slova. Nakonec jsme však z krásné sezony udělali výjimečnou. Ve finále hlavně díky Ondrovi Kolářovi, který podal výjimečný výkon a svými zákroky nás v zápase udržel," přiznával Trpišovského asistent Jaroslav Köstl, že po úvodních pětačtyřiceti minutách zvyšovali slávističtí trenéři pořádně hlas.

„Vždyť prvních dvacet minut jsme běhali úplně bez míče, takže výkon se nám vůbec nelíbil."

Brankář Kolář však držel mistrovský celek z Edenu nad vodou. Třeba v desáté minutě tváří v tvář Faltovi, třeba těsně před přestávkou, kdy bravurně vytáhl trestný kop Kalvacha.

Plzeňský Šimon Falta ve velké šanci, Ondřeje Koláře v bráně Slavie ale nepřekonal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Po pravdě - v první situaci to bylo o štěstí. Falta šel proti mně sám, takže jsem se mu snažil zmenšit střelecký úhel a roztáhl jsem se, co to jen šlo. A on mě trefil. Při té druhé jsem počítal spíš s tím, že bude střílet Čermák, naštěstí jsem se ale stačil včas přemístit," glosoval slávistický hrdina pohárového finále dva mimořádně důležité zákroky.

„Připravil nás jimi o výhru. Šance jsme neproměnili a takhle to dopadlo. Po změně stran jsme chtěli na výkon z první půle navázat, ale vyloučení zbytek zápasu ovlivnilo," nepopíral kapitán Viktorie Jakub Brabec, že Kolář ve slávistickém a hříšník Havel v plzeňském dresu byli strůjci plzeňského zmaru.

Abdallah Sima ze Slavie poté, co dal gól Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„I tak musím kluky pochválit. Byl to nejlepší výkon pod mým vedením. Sami sobě navíc dokázali, že když budou podobně koncentrovaně, odpovědně a s takovým nasazením a bojovností přistupovat ke každému utkání, jsou schopni hrát rovnocenně i se Slavií. Zůstat v jedenácti, měli jsme šanci ji porazit," mohl být po dvou předchozích nepovedených utkáních v novém angažmá konečně spokojen Michal Bílek.

A to přesto, že ho prohra mrzela a bolela, o cestě do pohárové Evropy nemluvě, protože přímá štreka přes vítězství v poháru pro Viktorii padla.

Zato Slavia se opájí euforií. Desáté vítězství v Českém poháru v historii, z toho šesté po rozpadu Československa k tomu zavdává ostatně náramný důvod.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s trofejí za vítězství v MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když jsme s trenérem Trpišovským do Slavii přicházeli, v životě by nás něco podobného nenapadlo. Vždyť jsme začali porážkou s Jihlavou. A teď máme tři tituly a tři poháry, prostě něco neskutečného," připomínal i v panující euforii Ondřej Kolář cestu Slavie za naprostou nadvládou nad českým fotbalem, který zisk double po roční odmlce jen stvrdil.