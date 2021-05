Kolář potvrdil, že po sezoně myslí na odchod ze Slavie. Vynechá i evropský šamponát?

Nahlas a konkrétně to sice neřekl, ale z podtextu jeho slov pronesených po vítězném pohárovém finále s Plzní se mnohé dedukovat a domýšlet dalo. Třeba že slávistický hrdina konfrontace s Plzní Ondřej Kolář by chtěl v létě z Edenu odejít. „Záleží ale na dohodě s trenérem a Jardou Tvrdíkem. Nechci jim vrazit kudlu do zad,“ napověděl brankář mistrovského celku, že se myšlenkami na cizinu vážně zabývá. A s variantou, že by třeba vynechal i evropský šampionát, nejspíš také.

„Uvidíme, jaká bude nominace a jak na tom budu. Sezona byla náročná, měl jsem těžký úraz, a i když jsem se do brány vrátil, necítím se optimálně. Zranění mě sice posílilo, takže si říkám, že kjdyž jsem přežil tohle, přežju už všechno, ale po fyzické stránce připravený nejsem. Vždy vlastně vůbec netrénuju. Předzápasový trénink, po utkání rehabilitace a to je vlastně všechno," uvažoval Ondrej Kolář o dnech nejbližších i vzdálenější budoucnosti, zatímco jeho spoluhráči slavili pohárový triumf a double.

„Po pravdě - už se těším na přípravu, abych mohl trénovat a dohnat manko," pronesl, z čehož lze dedukovat, že by dal raději přednost kvalitní přípravě před cestou na EURO, kde by nejspíše skončil na lavičce v roli náhradníka.

Lucie Kolářová viděla krvavá zranění v obličeji svého bratra Ondřeje krátce po surovém faulu Kemara Roofeho z Glasgow Rangers ve videohovoru.

archív L. Kolářové

Ostatně, nešlo o první náznak takovéto varianty. Už slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v nedávném podcastu Seznamu variantu s absencí Koláře v české reprezentaci na prázdninovém evropském šampionátu naznačil.

Dobojováno. Slavia získala MOL Cup.

Vlastimil Vacek, Právo

Zvlášť když Ondřej Kolář uvažuje o odchodu ze Slavie a zahraničním angažmá už v jiných konturách, než ještě před nedávnem.

„Vždy jsem říkal, že správný čas na odchod ještě nenastal. Ve Slavii si angažmá užívám, daří se nám, hrajeme o trofeje, líbí se mi rodinné prostředí, které v klubu panuje. V tomto směru bych neměl důvod odcházet. Každý hráč má ale ambice zkusit zahraničí, aby se jednou mohl podívat do zrcadla, nelitoval a řekl si, že pro angažmá v cizině udělal maximum," potvrzoval Kolář, který po příchodu do Edenu získal se Slavií tři mistrovské tituly a tři domácí poháry. „Teď jsem proto otevřený odchodu," přiznal, že na přestup do zahraničí myslí.

Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář a trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský .

Vlastimil Vacek, Právo

„Nějaké nabídky už se objevily. Je to ovšem na domluvě s trenérem a Jardou Tvrdíkem. S trenérem jsem do Slavie přicházel, něco jsme si řekli a slíbili. Vděčím oběma za to, jak se o mě postarali, jak nám to šlapalo, takže bych jim nikdy nedal kudlu do zad," zopakoval.

Kolářův letní odchod a další osud tudíž závisí na požehnání slávistického vedení. „Doba je složitá, co se finanční situace týče. Slavia má představu o trochu větší sumě peněz, takže půjde o to, aby nabídka byla zajímavá i pro ni. Bude to o domluvě," ví dobře Kolář, že nabídka ve výši 400 milionů korun, která v minulosti přišla z francouzského Nice a vedení Slavie ji odmítlo, se bude už jen těžko opakovat.

Jistotu, kterou se netají, má vlastně jen jednu. "Sundám masku a budu chytat jen v helmě. V masce je to přece jen horší s periferním viděním i třeba orientací."