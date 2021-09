Postup do ligy zažil s Baníkem i s Dynamem. Třetí by byl zase krásný, říká opavský Helešic

„Boleslav přijela skoro v plné sestavě. V prvním poločase jsme udělali dvě chyby a dostali z nich dva góly. Potkávali jsme se s tím minulou sezonu a teď se to ukázalo znovu. O tom první liga přesně je. Jsou v ní hráči, kteří mají kvalitu, aby každou takovou chybu potrestali. Dva góly nám dali ze standardky, tři jsme jim darovali našimi chybami. Trestali nás v produktivitě," popisoval Helešic.

Po vyřazení z domácího poháru se Opavané mohou plně soustředit na druholigové boje, kde mají co zlepšovat. V osmi uplynulých kolech získali devět bodů a jsou jedenáctí. „S tím nejsme spokojení. Na druhou stranu je třeba zmínit, že po sezoně odešlo z Opavy šestnáct lidí a stavěl se úplně nový tým. A i když příprava nebyla nejkratší, sehrávání není jednoduché. Zabere to nějaký čas. Ale bodů jsme měli mít více. Měli jsme doma zápasy, které jsme měli zvládnout a nezvládli," poukázal Helešic.

Vzhledem ke dlouhodobému zranění kapitána Jana Žídka, patří Helešic společně s Josefem Hnaníčkem a Lukášem Holíkem ve 24 letech v opavské „juniorce" k lídrům. „V kabině máme spoustu mladých kluků a vnímám, že už nějaké zkušenosti mám a že jim mohu pomoct. Cítím se v této roli dobře. A hlavně kluci poslouchají," smál se Helešic, jenž v první lize odkopal ve třech týmech 59 utkání a vstřelil čtyři góly. Všechny z Opavu.

Na novou roli si zvyká nejen v kabině, ale také na hřišti. Z obrany jej trenér Roman West posunul na hrot. „V Baníku i v Českých Budějovicích jsem hrál levého obránce. Ale tam byly průběhy zápasů trochu jiné. Hodně se útočilo a podporoval jsem to zezadu. Teď mě trenér chce mít vepředu a asi se tam cítím i lépe. Dva góly jsou ale málo. Doma jsem nastřelil břevno, tyčku. Řekl bych, že se mě drží teď taková smůla a nemůžu to protrhnout. Věřím, že to brzy přijde a zlomím to a bude to zase padat. Šancí jsem měl dost."

Helešic v kariéře slavil už dva postupy do první ligy. S Baníkem i s Českými Budějovicemi. „Třetí by byl zase krásný. Do Opavy jsem šel hrát první ligu a věřím, že tu šanci znovu budu mít. Snažím se makat, podávat co nejlepší výkony a fotbal je spravedlivý. Pokud budu dobře makat, tak mě to odmění a ligu zase hrát budu," uvedl odchovanec Baníku.