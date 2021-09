Senzace se v Líšni neopakovala. Pomohl nám rychlý vedoucí gól, těší kouče Sparty hladký postup

„Máme nabitý program, a tak jsme sestavu logicky protočili. Naštěstí jsme hodně rychle vstřelili vedoucí gól a žádné drama nepřipustili. Cením si, že jsme bez problémů postoupili v korektní atmosféře přes mužstvo, které se pohybuje v popředí tabulky druhé ligy a nedávno kupříkladu smetlo 3:0 Duklu," říká spokojený kouč Pražanů Pavel Vrba.

Zdaleka však jen nechválil. „Naše ofenzíva měla být ještě kvalitnější. Nadějných brejků jsme měli spoustu, avšak mnohdy nám v nich chybělo víc přesnosti a rychlosti," vytkl i po povedeném utkání svým hráčům.

Zápas v Líšni si dokonale užil z nedalekých Hustopečí pocházející záložník Michal Sáček. „Místní stadion jsem znal z utkání v mládežnických kategoriích. Přišli se na mě podívat rodiče, brácha i děda. Zvítězili jsme snadněji, než jsem čekal. A příjemně mě překvapilo, že jsme se v Brně nedočkali žádných nadávek," usmívá se.

Podle líšeňského trenéra Milana Valachoviče rozhodla o triumfu sparťanů první Drchalova trefa už ve 14. minutě. „Uklidnili se, pro nás to už pak bylo těžké. Přitom chvíli předtím jsme zahodili tutovku my. Pražané byli lepší a vyhráli zaslouženě, ale mě mrzí, že jsme z několika šancí nedali aspoň čestnou branku. Plné hlediště by si ji zasloužilo. A štve mě zbytečně inkasovaný gól v závěru. Prohrát 0:2 by vypadalo mnohem líp," tvrdí Valachovič.

Obránce Líšně Michal Jeřábek lituje, že se jeho celku nepovedlo udržet déle bezbrankový stav. „Utkání mohlo být mnohem vyrovnanější. Sparta však prokázala značnou kvalitu. I my jsme mohli skórovat, ale byli jsme v koncovce zbytečně zbrklí. Teď musíme v hlavách hned přepnout na druhou ligu a v sobotu porazit doma Jihlavu," plánuje Jeřábek.