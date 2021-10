Pohár jsme brali vážně. Je to neúspěch, zlobil se po vyřazení ostravský kouč Smetana

Z domácího poháru se fotbalisté Baníku do Evropy nedostanou. V osmifinále doma nestačili na Hradec Králové, kterému podlehli 1:2. Na gól Štěpána Harazima z 29. minuty ještě dokázal v 51. minutě zareagovat vyrovnáním David Buchta, gól Erika Prekopa o deset minut později ale poslal Votroky do čtvrtfinále.

„Laxností a špatným bráněním jsme si to sami zkomplikovali. Dali jsme soupeři prostor k tomu, aby se jednoduše dostal do vedení. A byli jsme maximálně potrestaní," zlobil se trenér Baníku Ondřej Smetana.

Vyřazení z MOL Cupu jej zarmoutilo. „Chtěli jsme postoupit, bojovat dál. Pohár jsme brali hodně vážně a podřídili jsme tomu i přípravu. Vypadl nám ligový zápas v Karviné, a tak jsme se maximálně soustředili na zápas proti Hradci. Je to neúspěch," pokračoval ostravský trenér.

Zleva Jaroslav Svozil z Ostravy, Dominik Soukeník z Hradce Králové a Filip Kaloč z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jeho tým se velmi složitě prokousával přes poctivou defenzívu Východočechů. „Dobře nás dostupovali a byli hodně kompaktní ve stoperské trojici. Ale tohle jsme věděli a šancí, z nich vytěžit více než jen jeden gól, jsme měli dost," popisoval Smetana.

Hradec Králové vedený bývalým koučem Baníku Miroslavem Koubkem v Ostravě navázal na dobrou formu z ligy, kde neprohrál už tři utkání v řadě (Teplice 3:0, ve Zlíně 3:2 a Jablonec 2:2). „Před zápasem jsem zaslechl hlasy, že Hradec Králové bude pohár vypouštět, že jsme přijeli s širším kádrem. O to více si té výhry cením," usmíval se zkušený trenér.

Změny v sestavě vysvětloval tradiční obměnou soupisky. „Někteří hráči základní sestavy dostali volno, ale my tak pohár hrajeme od začátku. Máme důvěru v šíři našeho kádru a jsem velmi rád, že ostrý zápas tým zvládl a postoupil. Je příjemné poznání, že kluci, kteří tolik nehrají, mohou kdykoliv naskočit a jsou konkurenceschopní," těšilo Koubka.

V popředí zleva Daniel Tetour z Ostravy a Dominik Soukeník z Hradce Králové.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hradec se s Baníkem znovu utká za dva týdny v lize. Tentokrát to bude na dočasně domácím trávníku Votroků v Mladé Boleslavi. „Nebude jednoduché dvakrát za sebou Baník porazit, ale ta výhra nám nemůže ublížit. Byl to velice výbušný zápas, ale ustáli jsme to a měli jsme i štěstí. Není to nezasloužená výhra, byli jsme produktivní a měli jsme po celý zápas nebezpečné útoky. Ani doma to nebude jednoduché," uvedl Koubek.