Sedm na lenošce, klidný postup a Čelůstka za dveřmi. Vrba v Teplicích testoval

Dočkal a Minčev, dva stateční, kteří v základní sestavě zbyli z nedělního ligového duelu s Mladou Boleslaví. Fotbalisté pražské Sparty vyrukovali k pohárovému duelu v Teplicích s řadou hráčů z širšího kádru, přesto si i díky dlouhé přesilovce pohlídali klidný postup do čtvrtfinále MOL Cupu. „Některé hráče jsem si vyzkoušel a sledoval, jak zahráli,“ poznamenává trenér Pavel Vrba po výhře 2:0.

Sedm osvědčených dostalo volno a mohli zápas sledovat doma z lenošky. Trenér Pavel Vrba nenominoval sedm nejvytěžovanějších hráčů. Do Teplic necestovali Nita, Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko, Pešek a Hložek.

V bráně dostal poprvé v soutěžním duelu za áčko Sparty příležitost Dominik Holec. Na soupisce se objevili také Gabriel, Vitík, Suchomel a Ryneš, kteří nastupují většinou za béčko v druhé lize.

„Dali jsme některým klukům volno teď, protože pak už zase nebude prostor. Program je velmi nahuštěný. Jsem rád, že jsme postoupili, hráči to zvládli. Návrat Ondry Čelůstky do tréninku čekáme v rámci dnů."

Pavel Vrba po Teplicích.



Pavel Vrba po Teplicích. #acsparta



— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 27, 2021

„Vyhráli jsme, nikdo se nezranil, takže vcelku ideální zápas. Vzhledem k tomu, že dostali šanci hráči, kteří tolik nenastupují. V náročném programu, jaký teď máme, jsme chtěli postoupit i s obměněnou sestavou, což se nám také podařilo. S tím jsem spokojený," hodnotí zkušený kouč.

Severočeši nezačali zle, jenže v 18. minutě byl vyloučen mladý Švanda a Karlsson nařízenou penaltu proměnil. Od té chvíle bylo de facto jasno.

Ideální prostor pro volno

„Vstup do utkání nám nevyšel. Za mě byla červená karta oprávněná, přičemž šlo o zlom zápasu. Hodně nám pomohl i druhý gól. Po přestávce jsme dobře drželi míč a dohráli to do vítězného konce. Přijeli jsme sem po postup, což se nám podařilo," pochvaluje si Vrba, že se poprvé v sezoně trefil i kapitán Dočkal.

Určit hráče, kteří dostanou volno, nebylo pro trenéra složité.

„Ze začátku nám vázla finální fáze, ale kvalita byla na naší straně. Jsem spokojený s postupem. Svůj výkon nehodnotím, počkám si, co mi trenér řekne. A jestli mi dá zase příště šanci."

Adam Gabriel hodnotí duel v Teplicích.



🎥 Adam Gabriel hodnotí duel v Teplicích. #acsparta



— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 27, 2021

„Šlo o reprezentanty a nejvíc vytížené hráče. Dali jsme jim volno teď, protože nejbližší měsíc zase nebude moc prostor. Program je velmi nahuštěný. Hraje se dvakrát do týdne, do toho přijde reprezentační přestávka a předpokládám, že tam odjede více hráčů, takže zase nebudou moct odpočívat. Víme, že odpočinek je důležitý, proto jsme jim ho nyní dopřáli," vysvětluje Vrba.

Nedělní ligový duel kvůli zranění nedohrál Čelůstka, který po EURO absentoval na startu sezony. Tentokrát by reprezentační stoper neměl chybět tak dlouho.

„Zítra nebo pozítří se s námi zapojí do tréninku a uvidíme, jak to půjde. Věřím, že to bude v pořádku," doufá Vrba.