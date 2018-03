Sportovní manažer Slavie Nezmar se hájí: Liberec jsem nevybrakoval

„Myslím, že velká změna ve srovnání s jinými zápasy to nebude. Ale až kluci z Liberce ve středu dorazí a uvidím tam známé tváře, asi to bude trochu zvláštní pocit," přiznává dnes již sportovní ředitel Slavie. „A uměl bych si představit, že se potkáme až ve finále," připouští jistou rozpolcenost.

V zimní pauze od Nisy do Edenu přetáhl téměř celý realizační tým v čele s koučem Jindřichem Trpišovským. Hráče Ondřeje Koláře s Ondřejem Kúdelou navíc. Celkem deset lidí.

Fandové Slovanu pak do znaku Slavie či ke stadiónu v Edenu ironicky přimalovávali Ještěd nebo se bavili vtipem, jak Nezmar loví v kabině Slovanu i uklízečku.

„Samozřejmě jsem to zaregistroval, protože mi to někteří dobráci poslali, ale prostě to beru tak, jak to je," konstatuje uznávaný manažer. Nicméně někteří fanoušci mu pak vyčítali vybrakování klubu. Setkal se kvůli tomu v Liberci, kde stále bydlí, i s kritikou?

„Ne, vůbec! Nejožehavější a nejdiskutovanější byl samozřejmě odchod trenérů. Tam to pro Liberec byla trochu čára přes rozpočet, na druhou stranu se mu to ekonomicky vyplatilo. A co se týká hráčů, Liberec je na odchodech postavený, takže mi to v uvozovkách přijde přirozený. Takže to jako vybrakování ani nevnímám," vysvětluje Nezmar. Na jaře viděl všechny zápasy svého bývalého klubu. „A musím se přiznat, že jsem mu fandil, chtěl jsem, aby vyhrál. Ale na druhou stranu takové emoce, že bych chtěl vlítnout za klukama do kabiny, jsem už neměl," prozrazuje.

Boj o poháry

Je jasné, že dnes bude fandit proti Slovanu. Čtvrtfinále považuje za extrémně důležité pro oba kluby.

„Pozici Slavie a Liberce vnímám v podstatě jako totožnou. Obě mužstva jsou ve hře o pohárové příčky v lize a chtějí mít ještě šanci dostat se do Evropy i z poháru," uzavírá.