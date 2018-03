Sparta musí fandit Slavii! Sešívaní mohou rivala dostat rovnou do Evropy

Derby nesmiřitelných rivalů je vyprodáno, již příští sobotu vzplane na Letné. Vzhledem k vývoji fotbalové HET ligy a MOL Cupu se však nabízí velmi pikantní varianta. Pokud Slavia skončí v lize druhá a vyhraje domácí pohár, může dostat Spartu přímo do skupiny Evropské ligy. Za předpokladu, že její letenský rival obsadí v konečné tabulce třetí místo.

Liberecký brankář Filip Nguyen sleduje míč směřující do jeho sítě po střele slávisty Milana Škody.

Slávista Milan Škoda jásá poté, co v 1. půli čtvrtfinálového duelu MOL Cupu proti Liberci otevřel skóre z penalty.

Situace Sparty je při nástupu nového trenéra Pavla Hapala kritická. V domácím poháru vypadla už na podzim, v lize je v tabulce až pátá. Reálně jí tak hrozí, že poprvé po dlouhých 36 letech by si nemusela zahrát evropské poháry!

Letenští stále usilují o druhé místo zaručující kvalifikaci Ligy mistrů. Na druhou Slavii však po úvodních třech jarních kolech ztrácejí pět bodů. Může se stát, že právě k sešívaným se nakonec bude Sparta v závěru sezóny upínat a fandit jim, aby vyhráli MOL Cup. Pak by Letenským stačilo třetí místo v lize k přímému postupu do základní skupiny Evropské ligy.

Dočkat se může třetí tým z ligy

Jak je to možné? Ligový titul téměř jisté získá suverénní Plzeň, která pak bude reálným čekatelem na přímý postup do Ligy mistrů. Postačí jí, aby si letošní vítěz Champions League zajistil přímý postup do příštího ročníku milionářské soutěže také ze svojí domácí soutěže.

Na českého vicemistra pak zbyde trnitá cesta z kvalifikace Ligy mistrů. Naopak vítěz MOL Cupu bude mít bez jakékoliv podmínky jistý přímý postup do Evropské ligy. S jednou výjimkou. Pokud vítěz domácího poháru skončí v lize na první či druhé příčce, nadřazeny mu budou cesty do Ligy mistrů a jistota účasti v EL přejde na třetí tým z konečné ligové tabulky.

Slavia má k obhajobě mistrovského titulu daleko, naopak po středeční výhře nad Libercem už je v semifinále MOL Cupu.

Dva kroky od trofeje

„Máme v poháru velké ambice a já ještě nikdy v jeho semifinále nebyl. Všichni čtyři semifinalisté budou mít stejnou šanci. Pořád nám zbývají dva kroky a hodně důležité bude, které dva týmy budou hrát semifinále doma," přemítá trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Dalším jistým semifinalistou je Jablonec, ve čtvrtfinále zbývá dohrát odložené zápasy Mladá Boleslav - Baník Ostrava a Hradec Králové - Zlín.

Slavia však může mít v závěru sezóny příznivců ještě víc. Pokud by pohár vyhrála a skončila v lize druhá, pomohla by do kvalifikace Evropské ligy i týmu z páté příčky konečné tabulky. Poslední zárukou startu v pohárech je zatím čtvrté místo.

„Budeme teď fandit Slavii, ať pohár vyhraje, a sami se snažit zůstat v lize co nejvýš," netají Ondřej Karafiát, obránce Liberce, který je v tabulce čtvrtý o bod před Spartou.

Podobně uvažují také v Olomouci, Jablonci nebo v Ďolíčku...

Dýka v zádech od Citizens

Když už je řeč o pohárových kalkulacích, Češi mohou citelně doplatit na středeční překvapivou výhru Basileje na půdě Manchesteru City. Tým s českými legionáři Vaclíkem a Suchým sice v Lize mistrů končí, výrazně však pomohl Švýcarsku k upevnění 12. příčky v žebříčku koeficientů. Češi jsou aktuálně třináctí a dvanácté místo je pro ně velmi důležité - zaručilo by totiž i vítězi MOL Cupu z roku 2019 přímý postup do Evropské ligy.

Český koeficient už může zvednout jen Plzeň chystající se na osmifinále se Sportingem Lisabon. Její úkol je náročný. Aby odsunula Švýcary, musí Viktoria postoupit do čtvrtfinále!