Polaček se vykašlal na analýzy penalt a vychytal Boleslavi postup

Slovenský brankář Martin Polaček má dokonale zmapované, jak a kam jednotliví fotbalisté kopou penalty. V dnešním čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu proti Ostravě ale čtyřikrát neuspěl, a tak analýzy opustil a rozhodl se v páté sérii podle intuice. A vyplatilo se mu to, neboť vychytal hostujícího útočníka Tomáše Poznara a zajistil Mladé Boleslavi postup do semifinále.

"Měl jsem všechny penalty, co kopali, zanalyzované. Nevyšly mi první čtyři, tak už jsem na to kašlal. Už jsem analýzy vypustil a nepřemýšlel jsem nad tím. Podle své intuice jsem skočil a podařilo se," řekl Polaček novinářům po penaltové výhře 5:4. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1.

Má zanalyzovaný každý tým

Sedmadvacetiletý slovenský gólman, který přestoupil do Boleslavi na konci února, má o exekutorech penalt přehled. "Mám zanalyzovaný každý tým, s kterým hrajeme. V současné době je to vždy na internetu, každý hráč se tam dá najít, jak kdo kope. Dávám do toho hodně, připravuji se na každý zápas. Teď to nevyšlo, tedy až na tu poslední penaltu," uvedla mladoboleslavská posila mezi tyčemi.

Postupu si Polaček cenil o to víc, že už v osmé minutě byl vyloučen spoluhráč Golgol Mebrahtu. "Postup ještě po takovém průběhu zápasu, navíc když hrajete od osmé minuty o jednoho méně, to dodá na sebevědomí. Většina zápasu se hrála u naší šestnáctky. Ale já mám radši takové zápasy, kdy mám co dělat, než když tam jen stojím," podotkl Polaček.

Boleslav stále může z domácího poháru dosáhnout na Evropskou ligu. V ligové soutěži už naději nemá, neboť hraje jen o udržení. "Máme jen ty nejvyšší ambice. Jsem rád, že stále bojujeme o poháry, a věřím, že to dotáhneme do úspěšného konce," přál si Polaček.

Boleslav o víkendu čeká důležitý ligový zápas v boji o záchranu se Slováckem. "Musíme teď co nejdřív dostat únavu z nohou a rychle zregenerovat. Dá se říct, že je to zápas o vše. Je třeba ho vyhrát a pak je reprezentační přestávka," dodal Polaček.