Měli jsme kopat penaltu, zlobil se po pohárové prohře zlínský Vukadinovič

„Zvítězili jsme zaslouženě, vytvořili jsme si víc šancí než Zlín. Před mým gólem mě nádherně našel vysokým centrem Doležal a já jsem brankáře Zlámala nějak hlavou ke vzdálenější tyči prostřelil," usmíval se šťastný Masopust. „Na slávisty se dobře připravíme, prvenství v MOL Cupu by pro nás bylo sladkou odměnou za výborné jarní výkony," přemítal.

Zlíňané loňský triumf neobhájí. „Je to velká škoda, v Evropské lize se nám na podzim líbilo," tvrdil středopolař Vukadin Vukadinovič. Zlobil se kvůli situaci z 39. minuty, kdy po souboji s hostujícím gólmanem Vlastimilem Hrubým ve velkém vápně skončil na trávníku. „Jasný faul. On trefil mě, balón snad ani zahrát nechtěl," podal svůj výklad Vukadinovič. Hrubý připustil, že ke kontaktu došlo. „Bylo to ale neúmyslné, když jsem předtím minul míč. Faulovat jsem rozhodně nechtěl. Myslím, že to rozhodčí posoudil správně, desítka se pískat neměla," měl opačný názor.

Podle Hrubého se Jablonečtí na výhru nadřeli víc než na začátku jara, kdy zvítězili ve Zlíně v ligovém duelu hladce 4:0. „O kousek lepší jsme ale i teď určitě byli," mínil. Souhlasil nakonec i Vukadinovič. „Značné problémy nám dělaly soupeřovy výpady po krajích hřiště," přiznal.

Zlínský postup? To by byl zázrak

Také kouč Fastavu Vlastimil Petržela se nechal slyšet, že Severočeši byli na semifinálové střetnutí lépe připraveni. „Měli navrch, náš postup by se spíš rovnal zázraku. Ale ani my jsme nepodali špatný výkon. Musím před kluky smeknout, odvedli maximum. Doplatili jsme bohužel na Mehanovičovu hloupou chybu před inkasovaným gólem. Proto jsem ho ještě před pauzou střídal," vysvětlil Petržela.

Jeho jablonecký kolega Petr Rada byl mnohem spokojenější. „Jsme ve finále, cíl jsme ve Zlíně splnili. Jen mě mrzí, že jsme nezvýšili z dalších střeleckých příležitostí aspoň na 2:0, mohli jsme zápas dohrávat ve větším klidu. Oproti začátku jara se nám teď v koncovce tolik nevede," mrzí trenéra, jenž musel nuceně střídat Kubistu, který si zlomil nos, a obránce Zeleného potýkajícího se se svalovým zraněním.

Rada netají, že by rád se svým mužstvem zvládl za dva týdny i rozhodující pohárovou bitvu. „Slavia je samozřejmě mimořádně kvalitním soupeřem, ale my uděláme všechno pro to, abychom ji ve finále porazili," plánoval.