Klopp se vrátil k Ramosovi: Je to bezohledný a brutální fotbalista

Severoamerické turné čeká na Liverpool, mnohem více ale fanoušky Reds momentálně vzrušuje lahev, kterou po nějaké době otevřel oblíbený trenér Jürgen Klopp. Po více než dvou měsících se totiž vrátil k neúspěšnému finále Champions League a hlavně k postavě Sergia Ramose, a byl nebývale otevřený.

„Nejsem si jistý, že tuhle zkušenost zažijeme znovu, jde do našeho gólmana loktem, poté přijde a ve středovém kruhu povalí wrestlerským chvatem našeho nejlepšího hráče a vyhraje. Tohle byl příběh zápasu, a pak ještě ty jeho řeči, to se mi nelíbí. Říkal, že je to normální, co vlastně chceme. Ale ne, tohle normální není. Pokud si poskládáme situace s Ramosem, tak mi řekněte, co to bylo například loni s Juventusem, to on byl zodpovědný za červenou kartu, co dostal Cuadrado a nikdo o tom nemluví. Je to stejné jako teď, akceptujeme jakoukoliv zbraň, jen abychom vyhráli. Ale já takový nejsem," řekl na úvod rozčilený německý trenér.

„Já se snažím svoje hráče přimět k tomu, aby hráli agresivně, ale zároveň čestně. Obvykle, když něco uděláte, jste za to penalizován. Nemůžete hrát čtyři, pět týdnů. Ale tady, znovu se vracím k Ramosovi, se nestalo vůbec nic. Vím, že o mě teď budete psát, že jsem slabý a ubožák. Ale já tu prohru akceptuji, jen se mi určité věci nelíbí," vyjmenovává úspěšný stratég svůj pohled na finálový souboj.

V resumé pak ještě pokračuje, i když tentokrát už bez Ramose. „V takovém zápase potřebujete i štěstí, oni ho měli více než my. Podívejte na nůžky Balea. Jasně umí to, ale kolikrát by se v takovém případě trefil? Jestli to není štěstí, tak co to je? A potom ta situace s Kariusem....," zakončuje hořce lodivod Liverpoolu.