Bitva o Hazarda vrcholí. O belgickou hvězdou se perou Real i Barcelona, Chelsea nabízí luxusní smlouvu

Chtěl pryč. Po šesti letech plánoval, že je na čase opustit Chelsea a zamířit jinam. A nejlépe do Realu Madrid. Bitva o belgickou hvězdu však pokračuje. Do hry o jednu z největších superstar světového šampionátu se vložila i Barcelona. O svou ikonu však londýnský klub nehodlá přijít. Sedmadvacetiletého fotbalistu by měla na Stamford Bridge udržet řádně vylepšená smlouva.