Özil je v nemilosti už i v Arsenalu? Kouči se vysvětlení jeho absence moc nepovedlo

Už dříve šlo zaznamenat, že nový kouč Arsenalu Unai Emery není z herního projevu rodáka z Gelsenkirchenu zrovna nadšený.

Na předsezónním turné v Singapuru se snažil španělský stratég vštípit hráčům svůj typický náročný presink. Během přípravného duelu s Paris St. Germain si fanoušci mohli všimnout, že zatímco ostatní hráči Arsenalu naháněli soupeře, Özil se stahoval zpět do pozice, a Emery na něj zuřivě od postranní čáry gestikuloval, aby zvýšil tempo a napadal.

Özil příliš nepřesvědčil ani v úvodním duelu Premier League proti Manchesteru City (0:2) a proti Chelsea (2:3) jej kouč necelou půlhodinu před koncem střídal. Při sobotní výhře nad West Hamem 3:1 už nebyl ani na lavičce.

Unai Emery explains Mesut Özil's illness after denying reports of a training ground fight - https://t.co/dUF4jIKmcu pic.twitter.com/KFMgczLhaw — Squawka News (@SquawkaNews) 25. srpna 2018

Některá ostrovní média přinesla zprávu, že se mezi Özilem a Emerym strhla ve čtvrtek v tréninkovém centru slovní přestřelka poté, co kouč hráči oznámil, že s ním pro zápas s West Hamem nepočítá. Po vítězství nad Kladiváři ale Emery tuto verzi popřel a Özilovu absenci zdůvodňoval nachlazením.

Jenže jak svoji verzi před novináři kostrbatě vysvětloval, spíše dával za pravdu spekulacím. I seriózní britská média zpozorněla, jakmile Emery sdělil, že navzdory nachlazení, mohl Özil strávit hodinu před utkáním se svými spoluhráči v kabině.

Byl nemocný?

„Před dvěma dny jsem s ním (Özilem) mluvil o taktice a posledním zápase. A on mi říkal, že je nemocný. V pátek byl pořád ještě nemocný a my jsme se s doktorem rozhodli, že bude lepší, když místo zápasu zůstane doma. A že když se mu udělá lépe, tak může přijít do kabiny a být se spoluhráči," vysvětloval španělský trenér.

Každopádně Özil coby hlavní hvězda Kanonýrů pobírá 350 tisíc liber týdně (cca 10,5 miliónu korun) a jeho spor s novým koučem a případný bojkot jeho herního systému by pro klub znamenal velký problém.

Navzdory výhře a sestavě bez Özila (záložní řada hrála v tříčlenném složení Matteo Guendouzi, Granit Xhaka, Aaron Ramsey) však výkon Arsenalu rozhodně nebyl bezchybný. West Ham často provětrával domácí z rychlých kontrů a Kanonýři museli po úvodní brance Marka Arnautovice duel otáčet.

„Jsme všichni zkušení hráči a musíme být chytřejší. Když je potřeba udělat faul, musíme ho udělat. Ve třetím zápase už bylo nutné zvítězit, což se povedlo. Teď se můžeme trochu uklidnit," komentoval duel stoper Sokratis.

„Je jasné, že se musíme zlepšit. Hlavně v tom, abychom soupeře nepouštěli do tolika šancí. Musíme najít správnou rovnováhu mezi útokem a obranou," potvrzoval jeho slova Emery.