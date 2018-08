Frustrovaný Mourinho po debaklu United seřval novináře: Respekt, pane, respekt, respekt!

Mourinha, jenž má se zástupci médií dlouhodobě napjaté vztahy, dopálila otázka na obranu "Rudých ďáblů" i konstatování jednoho z novinářů, že řada domácích fanoušků opustila stadion Old Trafford ještě před závěrečným hvizdem.

"Víte, jaký byl výsledek? Prohráli jsme tři nula, ale sám jsem získal víc anglických titulů než dalších 19 trenérů dohromady. Tři pro mě, dva pro ně," řekl Mourinho a ukazoval tři zdvižené prsty. "Respekt, pane, respekt, respekt," volal trenér United už na odchodu z místnosti.

It was a passionate news conference last night 👀 pic.twitter.com/6WnmuiUdU5