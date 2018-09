Odhalení! Ronaldo se chtěl v létě vrátit do Manchesteru United, ale Mourinho byl proti

José Mourinho se v létě postavil proti návratu krajana Cristiana Ronalda do Manchesteru United! Tvrdí to alespoň britský Daily Mirror s tím, že výkonný místopředseda klubu Ed Woodward byl sice připraven splnit nároky pětinásobného držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa, ale portugalský kouč řekl jasné NE. Údajně považoval za nerentabilní zaplatit Realu Madrid za 33letého útočníka částku 90 miliónů eur a za přemrštěný prý považoval i chystaný Ronaldův plat ve výši 600 000 eur týdně.

Místo toho chtěl „The Special One", jak si Mourinho sám přezdívá, investovat do posílení defenzívy. Na seznamu vytipovaných posil se údajně nacházeli Toby Alderweireld z Tottenhamu, anglický reprezentant Harry Maguire či uruguayský pilíř a vítěz Evropské ligy Diego Godín z Atlética Madrid. Žádný z nich však na Old Trafford nezakotvil a Ronaldo, jenž oblékal dres Red Devils v letech 2003 - 2009 pod trenérem Alexem Fergusonem, se nakonec za 105 miliónů eur na čtyři roky upsal Juventusu Turín.

Pětapadesátiletý Mourinho sklízel úspěchy jako kouč Porta, Chelsea, Interu Milán a Realu Madrid (kde vedl i právě Ronalda), ale na Ostrovech je v poslední době v palbě kritiky. Ta ještě zesílila po porážkách s Brightonem (2:3) a Tottenhamem (0:3). Podle britských médií má Mou velké spory s vedením klubu i s jednou z hlavních hvězd Paulem Pogbou, vyčítán je mu rovněž defenzivní herní styl a nízká produktivita hvězdami nabitého kádru.

Po nejtěžší domácí porážce v kariéře s Tottenhamem Mourinho ztratil nervy a naštvaně odešel z pozápasové tiskové konference. Od novinářů přitom požadoval více respektu za své předchozí úspěchy.