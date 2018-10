Válčí proti všem! Mourinha čeká zápas o všechno, co jej může zachránit?

Mourinho za sebou sice má dva vcelku úspěšné roky, vyhrál s United Evropskou ligu, v tabulce jej vytáhl naposledy na druhé místo. Čekalo se však, že progres bude pokračovat. Realita je ale jiná a docela drsná. Nejhorší rozjezd Rudých ďáblů do sezóny za posledních 29 let.

S koučem bojují hráči, postavily se proti němu osobnosti spojené s minulostí v dresu United, vyhráno nemá extravagantní Portugalec ani u fanoušků. Třeba Paul Scholes veřejně vyhlásil, že je překvapený, že Mourinho ustál porážku s West Hamem. „On je vážně pořád trenérem?" divila se někdejší dlouholetá opora Manchesteru..

„Když United nevyhrají nad Newcastlem, mohla by Mourinha zachránit vlastně už jen jediná věc, a to kdyby Zinedine Zidane neměl zájem o práci na Old Trafford," uvádí The Sun. Připomíná, že spory mezi hráči a trenérem nedělají klubu dobrou reklamu a třeba problémy Mourinha s Francouzem Pogbou se propírají v tisku už dlouhé týdny.