Šílená minela za čtyři a půl miliardy

Nejdražší chyba na světě! Tu si bude mladý španělský brankář Raya vyčítat do konce života a možná se promění v jeho noční můru. Však také jeho Brentford stála čtyři a půl miliardy. Klub měl blízko k postupu do Premier League, stačilo zvládnout jeden zápas s Fulhamem. Jenže děsivá hrubka pomohla soupeři složit Brentford na lopatky. Sen o postupu do Premier League po 73 letech se po porážce 1:2 po prodloužení rozplynul.